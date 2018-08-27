وظیفه سنگینی بر دوش دارم/ اقدامات در سایه همکاری پیش می رود

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا تنگسیری ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی دریایی سپاه در مشهد اظهار کرد: اگر کاری در نیروی دریایی صورت گرفته به‌ویژه در دوران سردار فدوی و یا دوران قبل و یا اقدامات بعد از وی در سایه پشتیبانی و حمایت همه بخش ها بوده است.

وی افزود:وظیفه سنگینی بر دوش من قرار داده شده و باید همه دست به دست هم دهیم و من نیز به عنوان برادر کوچک‌تر در کنار شما هستم. نیروی دریایی شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کرده است و باید گفت پاسداران امروز نیز شهدای زنده هستند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران تاکید کرد: باید از فرمانده کل سپاه پاسداران به‌خاطر حسن اعتماد به بنده تشکر کنم. همچنین ‌از سردار فدوی تشکر می‌کنم .از سال ۶۲ با وی دوستی و ارتباط نزدیکی دارم و ‌از راهنمایی‌های وی استفاده کرده و می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد:سردار فدوی همواره توجه زیادی به مسائل و موضوعات خلیج فارس داشته‌اند که این روند قطعا ادامه خواهد داشت.