رقابت 530 هزار و 772 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد / انتشار اینترتی حوزه های کنکور کارشناسی ارشد در اواخر بهمن

دکتر "ابراهیم خدایی" در گفتگو با خبرنگار مهر، در زمینه جزئیات آزمون کارشناسی ارشد افزود: در این آزمون 45 هزار و 448 نفر در دو رشته امتحان می دهند. بدین ترتیب 530 هزار و 772 داوطلب در رشته های مختلف آزمون کارشناسی ارشد به رقابت می پردازند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش گفت: بر اساس آمار 256 هزار و 385 نفر از ثبت نام کنندگان زن و 276 هزار و 387 نفر مرد هستند.

وی با بیان اینکه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد به طور قطع اینترنتی است، افزود: همچنین در سال جاری فرایند اعلام ظرفیت از سوی دانشگاه ها نیز به صورت اینترنتی بوده است و تا کنون 20 دانشگاه ظرفیت های خود را به سازمان سنجش اعلام کرده اند و سازمان پیش بینی می کند تا قبل از فروردین ماه ظرفیت تمامی دانشگاه ها را در اختیار داشته باشد.

خدایی اظهار داشت: آزمون کارشناسی ارشد صبح و بعد از ظهر روزهای 9، 10، 11و 12 اسفندماه برگزار می شود و داوطلبان می توانند 10 یا 15 روز قبل از دریافت کارت ورود به جلسه کارت خود را بر روی سایت سازمان سنجش مطالعه کنند و از حوزه امتحانی خود مطلع شوند.

وی با تأکید بر اینکه ضوابط آزمون کارشناسی ارشد و محتوای آن تغییری نکرده است، گفت: افزایش ظرفیت نیز به طور قطعی مشخص نشده است.