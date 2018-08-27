به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) با رویکرد حمایت از کالای ایرانی و محصولات فناورانه توسط ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، امسال ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار می‌شود.

این دوره از جشنواره در راستای تحقق بخشی به حمایت از تولید کالای داخلی، فرهنگ‌سازی در راه حمایت از سرمایه‌های مادی و معنوی داخلی و زیرساخت‌های بومی در راستای خوداتکایی، اشتغال‌زایی و بهره‌مندی حداکثری از توان داخلی در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی، برگزیده‌ای از هزاران محصول فناورانه برای ارائه بخشی از توانمندی فعالان این عرصه برگزار خواهد شد.

از جمله بخش‌های این رویداد فن بازار تخصصی با حضور فناوران و شرکت‌های کارگزار انتقال فناوری؛ داروها و مکمل‌های گیاهی (انسانی-دامی)؛ فرآورده‌های طبیعی (اسانس و عصاره)؛ فرآورده‌های طبیعی (آرایشی و بهداشتی)؛ فرآورده‌های طبیعی (عسل، گلاب و عرقیات)؛ فرآورده‌های طبیعی (غذا-دارو و نوشابه‌های گیاهی)؛ تجهیزات و ماشین‌آلات اختصاصی در صنعت گیاهان داروی؛ فناوری‌های نوین در کشت و فرآوری محصولات ارگانیک و گیاهان دارویی و نیز صنعت بذر و اندام‌های تکثیری گیاهان دارویی است.

دومین جشنواره دانش آموزی گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی و طب ایرانی نیز همزمان با چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) با همت ستاد توسعه فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی ۲۱ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷ در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود. مهلت ثبت نام در این بخش نیز تا ۲۰ شهریورماه معین شده است. به تاکید دبیرخانه جشنواره، این زمان غیر قابل تمدید خواهد بود.