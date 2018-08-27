نقش جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس چشمگیر و اثربخش بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد ارتش، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در مراسم بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک در دانشگاه علوم پزشکی ارتش گفت: نقش جامعه پزشکی و طب رزمی در دوران دفاع مقدس بسیار چشمگیر و اثربخش بوده است.

دریادار سیاری در این مراسم که حجت الاسلام صنعت پور امیری، رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش و امیر دریادار دوم پزشک مصطفی مداح، فرمانده بهداشت، درمان و امداد ارتش نیز حضور داشتند؛ با تقدیر از تلاش های صورت گرفته در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتش بویژه در مناطق محروم و همچنین در زمان وقوع حوادث طبیعی در کشور، گفت: بهداشت و درمان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه محسوب شده و در سطح نیروهای مسلح به دلیل وابستگی تربیت و به کارگیری نیروی انسانی سالم، پرنشاط و کارآمد به این شاخص از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

وی در ادامه به اهمیت عملکرد واحدهای بهداری و طب رزمی در دوران دفاع مقدس پرداخت و افزود: حضور موثر پزشکان، پرستاران و بهیاران در مناطق عملیاتی در هشت سال دفاع مقدس موجب افزایش روحیه و توان دفاعی رزمندگان اسلام بوده و در کسب موفقیت ها و پیروزی های عملیات های ماندگار دوران دفاع مقدس تاثیر زیادی داشت.

در پایان این مراسم، از پزشکان برتر و تعدادی از پیشکسوتان حوزه بهداشت، درمان و امداد ارتش جمهوی اسلامی ایران تقدیر به عمل آمد.