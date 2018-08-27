۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۳۳

طی نامه ای؛

روحانی از زحمات و خدمات کرباسیان قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور طی نامه ای از زحمات و خدمات مسعود کرباسیان در مدت تصدی مسئولیت "وزارت امور اقتصادی و دارایی" تشکر و قدردانی کرد.

متن نامه حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان

 بدینوسیله از زحمات و خدمات جناب عالی در مدت تصدی مسئولیت "وزارت امور اقتصادی و دارایی" تشکر و قدردانی می نمایم.

تداوم بهره مندی از خدمات و تجربیات ارزشمند شما در دولت تدبیر و امید مورد انتظار است.

از خداوند متعال سلامتی و استمرار توفیق شما را در خدمتگزاری به نظام اسلامی و مردم شریف ایران، خواستارم.

حسن روحانی         

رئیس جمهوری اسلامی ایران

جواد بخشی الموتی

