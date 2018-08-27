مبنای مرزبندی ما انقلابی و غیرانقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن رحیمیان رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در اولین نشست برگزیدگان اقشار جبهه مردمی که عصر امروز دوشنبه در مسجد امام صادق برگزار شد، اظهار داشت: دشمن و جریان نفاق و نیز ایادی داخلی آن سعی دارند با القای یآس و سیاه‌نمایی روحیه مردم را تضعیف کنند.

وی این مساله را یکی از اهداف آنها برای شکست جریان انقلاب دانست و گفت: آنچه ما در کلام امام و مقام معظم رهبری می‌بینیم خلاف چیزی است که افراد جاهل القا می‌کنند، البته نگاه امام و رهبر انقلاب منبعث از کلام وحی هست.

رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به حضورش همراه امام از سال ۴۱ و دوران سختِ حاکمیت طاغوت گفت: دشمن در تمام این‌ سالها با قاطعیت بر نابودی جمهوری اسلامی تاکید می کرد اما هیچ کدام از پیش بینی آنها اتفاق نیفتاد و آنچه امام فرمود به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه امام درحالی صدای خرد شدن استخوان مارکسیسم را شنید که خودشان و رقبای آنها این را متوجه نشده بودند، یادآور شد: همه دیدیم که این پیش بینی امام نیز به وقوع پیوست.

رحیمیان ادامه داد: امام در وصیتنامه خود فرمودند با قلبی آرام و ضمیری مطمئن شما را ترک می‌کنم و این نشان دهنده امیدواری امام نسبت به آینده انقلاب است؛ رهبری نیز فرمودند بصیرت و ایمان جوانان نسل امروز ما بیشتر است هرچند ریزش‌هایی نیز داریم.

رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز در دنیا میلیون‌ها جوان آمادگی دارند جان را برای امام زمان فدا کنند و گوش به فرمان رهبر انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به حضور مشتاقان و علاقه‌مندان انقلاب اسلامی در عراق و لبنان و یمن خاطرنشان کرد: اگر بعد از جنگ ۳۳ روزه اسرائیل در حد احتمال عقلایی می‌دانست که می‌تواند حزب‌الله را نابود کند یک لحظه هم تردید نمی‌کرد.

رحیمیان با اشاره به اتفاقات صدر اسلام از جمله غدیر خم و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گفت: ما نباید خود را به کف‌های روی آب ببازیم از جمله کسانی که با تلاش دشمن به‌دنبال کشف حجاب هستند.

رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان امام از جهت ملت و رهبری انقلاب خیالشان راحت بود، ادامه داد: در ادبیات امام رهبر به عنوان خادم مطرح است و ایشان فرمودند این انقلاب امانتی است که باید بدست صاحب اصلی آن برسد.

وی تأکید کرد: باید کمر همت را برای تحقق آنچه قرار است حتما محقق شود ببندیم و دچار جفا نشویم چراکه آینده کشور بسیار روشن است.

رحیمیان با اشاره به سخنان امیدآفرین رهبر انقلاب ادامه داد: اگر کسی آینده را روشن نبیند آیا جرات می‌کند به این صراحت از روشن بودن آینده انقلاب صحبت کند؟

رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه ما از این مرحله نیز که سخت‌تر از مراحل قبل انقلاب نیست عبور خواهیم کرد، گفت: امروز هرچه برکت داریم از دفاع مقدس است.

وی با اشاره به فتنه ۸۸ به خاطرات سید حسن نصرالله پرداخت و گفت: ایشان می‌گفت پس از سال ۸۸ وقتی علیه انقلاب اسلامی جنگ احزاب شکل گرفت اما جمهوری اسلامی با قدرت باقی ماند، اعتقاد دوستداران انقلاب اسلامی در جهان نسبت به آن بیش از گذشته شد.

رحیمیان تاکید کرد: آینده از آن اسلام است و امام فرمود اسلام ابرقدرت‌ها را به خاک‌ می‌نشاند.

رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه ما اطمینان داریم که با بصیرت دلدادگان انقلاب اسلامی ما قوی‌تر از گذشته با حداکثر نقاط قوت به یک وحدت فراگیر بین نیروهای انقلاب می‌رسیم گفت: ما کاری به عناوین چپ و راست نداریم و مبنای مرز بندی ما کفر و نفاق و انقلابی و غیر انقلابی است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حوزه فراگیر اقشار در جبهه مردمی ابراز امیدواری کرد جبهه مردمی بتواند موثرتر از گذشته راه خود را ادامه دهد.