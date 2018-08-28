به گزارش خبرنگار مهر، اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایی آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۷ کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سایت سازمان سنجش اعلام شده است و نتایج مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی متعاقباً از طریق سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

برای داوطلبان واجد شرایط گزینش، کارنامه‌ای حاوی اطلاعات لازم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعلام شده از طرف موسسه، رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده در هریک از کدرشته‌ محل‌های معرفی شده برای مصاحبه در سهمیه مربوط تنظیم و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در تاریخ ۶ شهریور ۹۷ قابل دسترسی خواهد بود.

با توجه به کنترل های متعدد و بررسی‌های انجام شده از صحت نتایج اعلام شده اطمینان حاصل شده است اما داوطلبان پس از دریافت کارنامه نتایج نهایی آزمون از طریق سایت، در صورتی که درباره مندرجات کارنامه مذکور سوالی داشته باشند، می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۱۵ شهریور ۹۷ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

داوطلبان باید از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اکیداً خودداری کنند. به کلیه مواردی که از طریق دیگری صورت پذیرد و یا بعد از تاریخ ۱۵ شهریور ۹۷ انجام پذیرد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنها به‌ عنوان‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌ هر یک‌ از کدرشته محل‌های‌ تحصیلی اعلام‌ شده‌ است‌، برای اطلاع از تاریخ و مدارک لازم برای ثبت‌نام (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) ابتدا به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا موسسه محل قبولی مراجعه کنند.

در صورت نبودن برنامه زمانی خاص در پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه، پذیرفته‌شدگان لازم است که در یکی از روزهای چهارشنبه ۷ شهریور و یا شنبه ۱۰ شهریور با توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده برای ثبت‌نام‌ به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه کنند.

حضور شخص پذیرفته برای ثبت‌نام الزامی است و ثبت‌نام منحصراً در تاریخ‌های اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطلاعیه صورت می‌پذیرد و عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در تاریخ‌ یا تاریخ‌های تعیین شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد.

در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصیل‌، چنانچه‌ مشخص‌ شود داوطلبی‌ حقایق‌ را کتمان‌ کرده و یا اطلاعات غلطی ارائه و واجد شرایط نیست، قبولی‌ وی باطل شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.

تغییر گرایش و انتقال پذیرفته‌شدگان دوره‌های دکتری «Ph.D» امکان‌پذیر نیست و بررسی این امور نیز به عهده سازمان سنجش نیست لذا درخواست‌های داوطلبان در این خصوص قابل بررسی نخواهد بود.

مطابق ضوابط پذیرفته‌شدگان نهایی دوره‌های روزانه در آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۷ در صورت عدم ثبت‌نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری تخصصی «Ph.D» سال ۱۳۹۸ نخواهند بود.

فهرست افراد واجد شرایط کد رشته محلهای بورس اعزام به خارج براساس نتایج واصله از طرف دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ظرفیت های پذیرش در اختیار شورای مرکزی بورس قرار خواهد گرفت. پس از بررسی شورای مذکور نتایج نهایی توسط سازمان سنجش متعاقباً اعلام خواهد شد.