ریشه مشکلات اقتصادی کاخ آرزوهای برجام بود که با لگد ترامپ خراب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در مجلس در جلسه علنی امروز به نمایندگی از طراحان سؤال از رئیس جمهور به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه علنی امروز اشاره کرد و اظهارداشت: آقای رئیس جمهور کاهش قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار و نیز کاهش واردات از ۷۰ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار را مطرح کردند؛ اگر چنین آمارهایی صحت داشته باشد باید در چند جا نمود پیدا کند.

وی افزود: در این ۶-۵ سالی که دولت در اختیار جناب آقای روحانی بوده، قاعدتا باید تقاضای ارز روند کاهشی پیدا می کرد و نیز خودنمایی و رقص جنس خارجی در بازار کم شده باشد و تولیدات داخلی برای تامین نیاز مردم بیشتر شده باشد؛ در حالی که آمارها و اظهارات کارشناسان نشان می دهد که امروز ظرفیت بنگاه های تولیدی ما حدود ۴۰ درصد است.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: اگر این آمارها درست باشد، باید مصرف ما نیز کمتر شده باشد و این هم در دو صورت ممکن است؛ یا سبک زندگی ما تغییر کرده و یا با جنس خارجی قهر کرده باشیم و یا جمعیت ما کاهش یافته باشد که هیچکدام از این دو حالت نیز اتفاق نیفتاده است. پس این آمار نصف شدن واردات و یا قاچاق در کجا باید خودش را نشان دهد؟

ذوالنور خطاب به رئیس جمهور گفت: در این ۶ سالی که شما رئیس دولت بوده اید تا الان نماینده ویژه خود را در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جز در روزهای اخیر که آقای رحمانی فضلی را منصوب کرده اید، معرفی نکرده بودید؛ جناب آقای روحانی، شما از اول دولت یازدهم تا به حال یک جلسه ستاد را با حضور مبارک خودتان تشکیل نداده اید؟ در حالی که یک اهتمام جدی برای مبارزه با این مسئله نیاز بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه به مسئله برجام و تحریم ها اشاره کرد و گفت: مردم یادشان است که شما گفتید از روز اول اجرایی شدن برجام، تمامی تحریم‌ها بالمره لغو خواهد شد و در ایام تبلیغاتی سال قبل گفتید که به مردم قول می دهم که علاوه بر تحریم های هسته ای، همه تحریم های اقتصادی را نیز برطرف کنم و نیز مقام معظم رهبری هم تاکید کرده بودند که هدف از مذاکرات، رفع تحریم هاست که اگر تامین نشود خسارت محض است.

ذوالنور ادامه داد: در جزوه ای که در اختیار نمایندگان قرار داده اید، ذکر کرده اید که با ۳۰۰ بانک دنیا پس از برجام ارتباط برقرار کرده ایم؛ آیا این بانک ها کوچک هستند یا بزرگ؟ قطعا نمی توانید بگویید بانک های بزرگ هستند. آیا سیستم بانکداری اروپا جزیره ای است یا منسجم؟ قطعا یکپارچه و منسجم است. آیا ابزار و امکانات فنی و نرم افزاری بانک های بزرگ برای انعطاف و مانور بیشتر است یا بانک های کوچک؟ قطعا بانک های بزرگ این ابزار را دارند.

وی افزود: اگر مشکل در نرم افزار است، چرا با بانک های کوچک و درپیت مشکل نرم افزاری نداریم ولی با بانک های بزرگ که توانایی بیشتری دارند مشکل داریم؟ پس مسئله نرم افزار مطرح نیست. اگر در کنوانسیون های مربوطه به اف ای تی اف ارجاع می دهیم و اکثر ۴۹ الزام این گروه را اجرا کرده ایم و مصوباتی مانند پالرمو و اصلاح قانون پولشویی از مجلس عبور کرده و در شورای نگهبان قرار دارد، چرا این مشکلات باقی است؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: فقط یک لایحه باقی مانده که لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT است؛ اگر همه امور را می خواهید به این ربط بدهید، به شما عرض می کنم که با نامه دو سال پیش جناب آقای طیب نیا وزیر وقت اقتصاد، ما کاهش ریسک از ۶ به ۵ پیدا کرده ایم و از لیست سیاه خارج شده ایم و به فهرست خاکستری وارد شده ایم؛ در این دو سال که ما مشکل اف ای تی اف نداشتیم، پس چرا بانک های بزرگ دنیا با ما ارتباط برقرار نمی کنند؟ چرا آدرس دیگری به ما می دهید؟

وی خطاب به روحانی تصریح کرد: مشکل این است که شما در مذاکرات برجام نتوانستید تضمین بگیرید و سایه تهدید و تحریم آمریکا بر روی بانک های بزرگ دنیا باقی است و اگر صد تا اف ای تی اف را هم حل کنید، آن سایه تحریم برداشته نمی شود؛ چرا چیزهای دیگری به مردم می گویید؟

ذوالنور افزود: مسئله این است که برجام ماموریتش را انجام نداد در حالی که هدفش رفع تحریم ها بود اما تحریم های بانکی سر جایش باقی است.

نماینده مردم قم در مجلس در ادامه به مسئله بیکاری اشاره کرد و خطاب به رئیس جمهور اظهارداشت: نمی دانم شما رئیس جمهور سوئیس هستید یا جمهوری اسلامی؟! اینکه شما گفتید سالانه ۱۰ هزار شغل ایجاد شده است، کارگران واحدهای تعطیل شده مسکن مهر که صدای شما را می شنوند. شما در سال سوم دوره قبلی ریاست جمهوریتان در افطاری مقام معظم رهبری گفتید در این سه سال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده اید، سال آخر هم شما و آقای جهانگیری گفتید ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده که در مجموع می شود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل؛ امروز هم شما می گویید در این ۵ سال بیش از ۲ میلیون شغل ایجاد کرده ایم! این تضادهای آماری را چطور باید بفهمیم!؟ بروید ببینید آمارهای وزیر کارتان چطور بوده است؟

وی یادآور شد: در نطق تبلیغاتی دوره قبلتان می گفتید که اصلا این آمارها لازم نیست، کدام خانه هست که یک یا دو بیکار نداشته باشد؛ مگر با حلوا حلوا دهان شیرین می شود؟ مردم نان گندم خورده اند و نمی شود این طور آمارها را مطرح کرد. از آن طرف شغل هایی را که ایجاد می کنید در آمار می آورید اما بنگاه هایی را که تعطیل می شود و بر لشگر بیکاران اضافه می شود، به حساب نمی آورید.

ذوالنور به مشکلات بازار ارز اشاره کرد و خطاب به رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شما قبلا گفته بودید که در ساعت ۹ نمی دانیم که قیمت ارز در ساعت ۱۱ چقدر می شود؛ مشکل کجاست؟ مشکل سوءمدیریت و مشورت نکردن با کارشناسان و استفاده نکردن از ابزارهای علمی و خودشیفتگی است. اگر این دلایل در یک مقطع مطرح می شود، چرا در مقطع دیگر مطرح نمی شود؟ آیا همیشه باید کاسه کوزه ها بر سر مردم خُرد شود؟ چه اتفاقی افتاده است که بازار ما این طور به هم می ریزد؟

نماینده مردم قم در مجلس گفت: هنوز صدور نفت ما و ورود دلار تحریم نشده، این فضا را چه کسی درست کرده است!؟ جناب آقای روحانی فضا به این دلیل درست شد که یک کاخ آرزوها به اسم برجام ساختید که تهِ آن به رابطه با آمریکا منتهی شود اما این کاخ با یک لگد ترامپ خراب شد، ولی شما گزینه بعدی نداشتید. اقتصاد مقاومتی جدی گرفته نشد و بر توانمندی داخلی تکیه نشد.

ذوالنور اضافه کرد: ارتباط با همسایگان فراموش شد که مبادا غربی ها قهر کنند! شما بارها گفتید که اگر آمریکایی ها از برجام بیرون بروند، برای گزینه های مختلف سناریو دارید؛ در حالی که دو گزینه بیشتر نداشتید، یا ترامپ بماند که نیاز به سناریو نداشت، یا ترامپ برود که برای این حالت هیچ سناریویی نداشتید، بنابراین نتوانستید این مسئله ارز را مدیریت کنید.

وی تصریح کرد: منشاء ارز در اختیار خودتان است؛ یا دولت و یا خصولتی ها. مشکل ما در توزیع ارز و نحوه مدیریت آن بوده است.