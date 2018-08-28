آموزش نظامیان هند، پاکستان و عمان در دانشگاه دافوس ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین ولی‌وند فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی، صبح امروز (سه شنبه) در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش اظهار داشت: ما اهدافی را برای هر دوره تبیین می‌کنیم و تلاش داریم تا به این اهداف دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: موضوع پایان‌نامه دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش دغدغه های ارتش جمهوری اسلامی و یا ارتش‌های کشورهایی است که دانشجویان آنها در این دانشگاه حضور دارند.

امیر ولی‌وند تاکید کرد: در این دوره، موضوع چابک سازی ذهنی که مد نظر سامانه فرماندهی است را دنبال می کنیم و تلاش داریم که دانش محوری و خرد ورزی را در بین دانشجویان ارتقا دهیم.

فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش گفت: همه کارهای ما در قالب معنویت محوری انجام می شود و ما افتخار می کنیم که در این باب نسبت به دانشگاه های دیگر بالاتر هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در این دوره ۲۶۰ نفر از دانشجویان نیروهای مسلح کشور و تعدادی هم از نظامیان کشورهای دوست مانند هند، پاکستان و عمان حضور دارند.