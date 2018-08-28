برپایی نمایشگاهی از پوسترهای طراحی اعلان فیلم محمدعلی باطنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران٬ «۱۳۵۰بود» عنوان نمایشگاه پوسترهای طراحی اعلان فیلم محمدعلی باطنی است که از نهم تا ۲۰ شهریور در نگارخانه‌های تابستان٬ بهار و نامی خانه هنرمندان ایران برپا می‌شود.

این نمایشگاه پروژه مشترک موزه سینما و خانه هنرمندان ایران است که با حمایت موزه گرافیک ایران٬ انجمن صنفی طراحان گرافیک و گروه سینمایی «هنر و تجربه» برگزار می‌شود. در این نمایشگاه ۱۶۰ پوستر محمدعلی باطنی در معرض دید مخاطبان قرار می‌گیرد و به نوعی مروری بر پوسترهای سینمایی محمدعلی باطنی از سال ۱۳۵۰ تاکنون خواهد بود. همزمان با برپایی این نمایشگاه ۲۰ پوستر و آرت ورک محمد علی باطنی در سالن استاد ممیز موزه گرافیک ایران نیز در معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت.

همچنین در ایام برگزاری این نمایشگاه نشست‌های تخصصی درباره طراحی پوستر برای سینما و آثار محمدعلی باطنی در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد که زمان دقیق این نشست‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد. نمایشگاه «۱۳۵۰بود» نخستین پروژه مشترک خانه هنرمندان ایران و موزه سینمای ایران است.

پوستر این نمایشگاه نیز توسط مرتضی آ کوچکیان طراحی شده است.

محمدعلی باطنی بیش از ۳۰۰ پوستر برای سینمای ایران طراحی کرده است و از هنرمندان شاخص در تاریخ طراحی پوستر فیلم در ایران به شمار می‌آید. پوسترهای باطنی را می‌توان ادامه‌ای بر طراحی پوستر نقاشان تبلیغاتی چون هایک اجاقیان، میشا گراگوسیان و محسن دولو دانست.

نمایشگاه پوسترهای طراحی اعلان فیلم محمدعلی باطنی با عنوان «۱۳۵۰بود» جمعه ۹ شهریور ساعت ۱۷ در خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود.