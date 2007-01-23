مکان برگزاری مراسم کتاب سال مشخص نیست / فقر تولید کیفی در حوزه کتاب کودک و نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس اعلام علی اوجبی ، دبیرعلمی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در نشست خبری این جایزه ، سال گذشته 1779 عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان به دبیرخانه جایزه کتاب سال راه یافته بود که امسال این حوزه با کاهش حدود 700 عنوان کتاب تنها شاهد بررسی 1085 عنوان بود .

نشست خبری جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی صبح امروز در محل ساختمان فجر وزارت ارشاد تشکیل شد . این نشست با حضور مجید حمید زاده رئیس اداره کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد ، علی اوجبی دبیر علمی جایزه کتاب سال ، با غیبت محمد رضا وصفی و نمایندگان رسانه های گروهی برگزار شد .

مجید حمید زاده در ابتدای این نشست گفت : سال گذشته اعلام کردیم که امسال اسامی داوران جایزه کتاب سال اعلام خواهد شد و ما در جهت حرکت به این جهت امسال از هر گروه داوری یک سخنگو معرفی خواهیم کرد و نشست های کتاب ماه به بررسی انتخاب صورت گرفته در هر حوزه خواهد پرداخت .

کم بودن آثار در مرحله فینال به دلیل حساسیت بیشتر در داوری ها است

پس از حمید زاده علی اوجبی در مورد دوره بیست و چهارم جایزه کتاب سال گفت : دبیر خانه کتاب سال طبق آیین نامه ای عمل می کند که در ابتدای هر سال فراخوانی را برای ارسال آثار منتشر می کند و داوری ها از ابتدای سال آغاز شد . با نگاه کمی آثار بررسی شده افزایش یافته بود .



در سال گذشته 7767 اثر به دبیرخانه کتاب سال رسید و مورد بررسی قرار گرفت در حالی که امسال 7886 اثر مورد ارزیابی قرارگرفت . 371 اثر از این میان به مرحله فینال رسید که سال قبل 612 اثر به این مرحله راه یافته بود که این نشان می دهد نسبت به سال قبل داوری ها دقیق تر بود و ارزیابی ها با حساسیت بیشتری صورت گرفته است .

اوجبی افزود : درهمه گروه ها به نسبت سال قبل افزایشی را شاهد هستیم در حالی که در گروه کودک و نوجوان این گونه نبود اما از جهت کیفی گروهی که امسال حضور داشتند آثار شاخصی نسبت به سال قبل نداشتند که باید دست اندرکاران فرهنگی این موضوع را تحلیل و بررسی کنند .

وی سپس با ارائه گزارشی از آثار رسیده به دبیرخانه کتاب سال در یازده رشته و آثاری که از این مرحله خارج شدند گفت : در حوزه علوم خالص - که گویا زیاد مورد توجه دوستان نیست - امسال تنها 242 اثر مورد بررسی قرار گرفت در حوزه دیدن که بسیار برای ما با اهمیت است 1096 اثر به دبیرخانه ارسال شد که به نسبت سال قبل افزایش یافته است .

کتابهای ادبی امسال کمتر بود / حتما جایزه ادبیات داستانی خواهیم داشت

علی اوجبی درباره وضعیت کتابهای حوزه ادبیات شامل ادبیات داستانی ، شعر ، ادبیات عرب و متون ادبی در گزارشی ، گفت : خود در حوزه ادبیات 1505 عنوان کتاب در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت در حالی که در سال قبل 1616 اثر مورد داوری قرار گرفت که در این حوزه امسال شاهد کاهش هستیم .

در عین حال وی خاطر نشان کرد : امسال حتما در حوزه ادبیات داستانی کتاب برگزیده خواهیم داشت و در روز مراسم آثار برگزیده معرفی خواهند شد .

تغییرات آیین نامه کتاب سال را به شوای عالی انقلاب فرهنگی می دهیم

دبیر جایزه کتاب سال در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مورد اصلاح آیین نامه کتاب سال با لحاظ کردن تغییراتی که از امسال در نحوه اجرای جایزه کتاب سال و تعداد جوایز پدید آورندگان که از 20 سکه به 50 سکه افزایش یافته ، گفت : تغییر در آیین نامه اعطای جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی باید به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد و ما بعد از بررسی بیشتر پیشنهاداتی را برای تغییر در این آیین نامه به شورا ارائه خواهیم کرد .

وی در مورد این که آیا افزایش تعداد جوایز کتاب سال به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است توضیحی ارائه نکرد اما مجید حمید زاده با اشاره ای گذرا به این موضوع گفت : قطعا در دوره های آینده اهدای این جایزه اگر تعداد سکه ها افزایش نیابد کاهش نخواهد یافت .

امسال دو جایزه به بخش کتاب سال جهانی اضافه شد

در ادامه مجید حمید زاده در مورد جایزه جهانی کتاب سال گفت : امسال چهاردهمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی برگزار می شود . این جایزه در دو بخش مطالعات ایرانی و مطالعات اسلامی برگزار خواهد شد . امسال با توجه به نامگذاری سال پیامبر اعظم کتابهایی در حوزه های سیره رسول اکرم و پیامبر پژوهش جایزه دریافت خواهند کرد و به جز این با توجه به هشتصدیمن سالگرد تولد مولانا در این بخش هم کتاب ها داوری خواهند شد .

علی اوجبی در ادامه گفت : با توجه به یازده دره دیویی یازده رشته در داوری های کتاب سال وجود دارد که این یازده رشته خود به 50 زیر گروه داوری تقسیم می شود و داوری ها در حقیقت در 50 رشته است که ظوابط و مقررات داوری ها در هر گروه متفاوت است .

مکان برگزاری مراسم کتاب سال قطعی نشده است

مجید حمید زاده در مورد روز برگزاری مراسم گفت : این مراسم نخست قرار بود به روال سالهای قبل در روز 14 بهمن در تالار وحدت برگزار شود اما چون رئیس جمهور امکان حضور در این روز را نداشت و این جایزه باید به دست ایشان اهدا شود ، برگزاری مراسم را به روز در روز دوشنبه 16 بهمن موکول کردیم . ساعت برگزاری مراسم احتمالا 15 عصر خواهد بود اما هنوز به طور قطعی مشخص نشده است که این مراسم در تالار وحدت برگزار خواهد شد زیرا در این ساعت برنامه دیگری در تالار وحدت اجرا می شود که باید تغییراتی در برنامه ها صورت گیرد .

در حاشیه نشست خبری :



- برنامه با تاخیری 30 دقیقه ای آغاز شد .

- بر خلاف دوره های پیشین نشست خبری جایزه کتاب سال ، دبیرجایزه جهانی کتاب سال در این نشست حضور نیافت .

- مدیر کل کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد از پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد نحوه تغییر در آئین نامه کتاب سال خودداری کرد .