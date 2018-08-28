شرکت بیش از ۸۵۰ هزار نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست خبر مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به اینکه سه دوره از جشنواره کتابخوانی رضوی توسط نهاد کتابخانههای عمومی برگزار شده است، بیان کرد: در دوره اولی که نهاد این جشنواره را برگزار کرد، یعنی دوره ششم جشنواره بیش از ۲۳۸ هزار نفر شرکت کردند. در دوره دوم که سال گذشته برگزار شد، بیش از ۶۰۰ هزار نفر و امسال با رشد ۳۲ درصدی شرکتکنندگان ۸۵۸ هزار نفر مشارکت داشتند. تصور نمیکنم در حوزه کتابخوانی هیچ جشنوارهای را با این میزان شرکت کننده سراغ داشته باشیم.
وی ادامه داد: مهمترین عنصر این جشنواره کتاب است، بیش از ۷۰۰ عنوان کتاب در دور نخست داوریها ارزیابی شدند که از این میان ۷۰ عنوان پس از طی مراحل کارشناسی که کاملا قابل دفاع است، ۷ کتاب به عنوان منابع جشنواره انتخاب شدند که عبارتند از مهمان خراسان، بوته گل، کاش تو را میدیدم، مسافر هشتم، ولایت در آسمان ایران، ماه هشتم و به سپیدی یک رویا.
دبیر جشنواره کتابخوانی رضوی گفت: در حوزه حضرت شاه چراغ اما به دلیل کمبود منابع نتوانستیم کتابی را به عنوان منبع جشنواره انتخاب کنیم. در بخش سوالات تلاش شد، سوالات قابلیت طرح عمومی در جامعه را داشته باشند. ۸ سری سوال از هر کتاب طرح و بار علمی و آموزشی در طرح سوالات نیز رعایت شد.
وی درباره آمادر حاضران در این دوره از جشنواره کتابخوانی رضوی گفت: ما تاکید زیادی داشتیم که برای جشنواره آمارسازی نداشته باشیم. با این همه ما در بخش مکتوب و در زمینه نقاشی کتاب بیش از ۱۴۵ هزار شرکت کننده داشتهایم و در بخش نوجوان بیش از ۱۲۷ هزار و در بخش بزرگسال بیش از ۲۵۷ هزار شرکت کننده که در مجموع و در بخش مکتوب بیش از ۵۳۰ هزار نفر را شامل میشود که شامل بیش از ۱۴ هزار خانواده میشود.
وی ادامه داد: در بخش اینترنتی جشنواره نیز در سال جاری ۴۲۶۱ اثر دریافت شده و ۹۸۴۴ اثر نیز در قالب فیلم کوتاه به دست ما رسیده است. در مجموع و در بخش اینترنتی بیش از ۴۷ هزار نوجوان و بیش از ۲۶۶ هزار بزرگسال در جشنواره کتابخوانی رضوی حضور داشتهاند. بر همین اسا مجموع شرکت کنندگان در این جشنواره بیش از ۸۵۸ هزار نفر و بیش از ۲۲ هزار خانواده بوده است
رمضانی با اشاره به اینکه در سه سطح ملی، استانی و کتابخانهای در این دوره از جشنواره به تقدیر از برگزیدگان خواهیم پرداخت، گفت: امروز در پنج استان کشور مراسم تقدیر از برگزیدگان استانی برگزار میشود و پس از آن در ۱۷ شهریور ماه سال جاری به میزبانی مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار خواهد شد و در آن ۸۰ برگزیده کشوری و ۸ خانواده برگزیده تجلیل خواهند شد. همچنین برای هر استان ۱۷ جایزه برای تجلیل از خانواده و افراد برگزیده خواهیم داشت و ۱۵۰۰ جایزه نیز برای تقدیر از شرکتکنندگان شهرستانی در مجموع تقدیم میشود که برای هر کتابخانه به طور میانگین ۱۲ جایزه را در بر میگیرد.
معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور با تاکید بر اینکه این نهاد آماده واگذاری تجربیات خود در برگزاری این جشنواره به سایر نهادهاست گفت: ما دنبال برند سازی و اعلام اسم نیستیم و هر اتفاقی در این زمینه را جزو وظایفمان میدانیم. این جشنواره تلاشی بود برای کشف و آشنایی با ظرفیت کتابخوانی در ایران و حالا باید این ظرفیت را تقویت کرد. در این رویداد خانوادهها محور جشنواره بودند و سعی کردیم همه اجزا خانواده را درگیر این رویداد کنیم.
رمضانی همچنین از برگزاری مراسم اختتامیه ویژهای به میزبانی جامعه المصطفی برای تقدیر از برگزیدگان شرکت کننده در این بخش که متابع جشنواره را به سه زبان انگلیسی، عربی و سواحیلی مطالعه کردهاند خبر داد.
در ادامه این نشست محمد ناصری مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانههای عمومی نیز با اشاره به روند تبلیغ و اطلاع رسانی این دوره جشنواره گفت: بهرهگیری از ظرفیت شخصیتهای فرهنگی برای تبیین و تبلیغ جشنواره، هم افزایی و مشارکت با سایر دستگاهها و رسانهها، ارائه تولیدات تصویری اعم از انیمیشن و مستند، تولید ۴۰ دقیقه پویانمایی از جمله اقدامات در جهت تبلیغ و اطلاع رسانی این دوره جشنواره بوده است. همچنین در خصوص تولید محتوا در قالبهای خبر و گفتگو بیش از ۲۸۰ آیتم و عنوان تولید و منتشر شده است. ما محوریت را بر استفاده از پیام رسانهای داخلی قرار دادیم، تا هم به تقویت آنها کمک شود و هم از آنها بهره برداری شود و تولیداتی که برای تبلیغات محیطی انجام شد در قالب پوستر و غیره بیش از ۴۹ عنوان بود.
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