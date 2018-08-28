ایتن هاوک: «لوگان» فیلم بزرگی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، ایتن هاوک ۴۷ ساله با صحبت درباره سینمای امروز گفت اگر شما بروید جستجو کنید میبینید که خواکین فینیکس و گوینت پالترو با هم یک فیلم بازی کردهاند که من هرگز چیزی دربارهاش نشنیدهام. درست مثل فیلمی که مت دیمون برای کلینت ایستوود بازی کرد و من هرگز چیزی از آن نشنیده بودم.
وی با تاکید بر این که خیلی خبرها لابهلای خبرهای دیگر گم می شوند، افزود: میدانید فستیوالهای فیلم شبیه نمایشگاه است و فرصت تماشای فیلم های کوچک را فراهم می کند و اگر فستیوالها را دنبال نکنیم، تجارت بزرگ همه این فیلمهای کوچک را نابود میکند.
هاوک که به تازگی در فستیوال فیلم لوکارنو در سوییس حضور داشت، درباره فیلمهایی که هیو جکمن هم بازی کرده صحبت کرد.
وی گفت: یک مشکلی که داریم این است که به ما میگویند «لوگان» فیلم بزرگی است، اما درستش این است که یک فیلم ابرقهرمانی بزرگ است. این فیلم آدمهایی را جلب میکند که فکر میکنند از دستهایشان باید پنجههای فلزی بزند بیرون.
بازیگر «پسر بچگی» افزود: به تماشای «لوگان» رفتم چون همه میگفتند فیلم بزرگی است ولی آیا واقعا بود؟ نه. این یک فیلم خوب ابرقهرمانی است. تفاوت بزرگی وجود دارد، اما تجارت بزرگ نمیخواهد به این تفاوت فکر کنید. تجارت بزرگ میخواهد شما فکر کنید که این فیلم بزرگی است زیرا آنها میخواهند از آن پول دربیاورند.
صحبتهای هاوک با نقدهای زیادی روبه رو شده و مخاطبان نیز در شبکههای اجتماعی در کامنتهای خود این صحبت ها را تایید یا تکذیب کردهاند.
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