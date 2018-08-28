جلسه لاریجانی و آخوندی درباره الحاق خیابان «مردم» به حریم مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید ایزدی در نشست خبری با بیان اینکه طرح جامع سرزمین با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تدوین شده گفت: قرار است این طرح به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد و دیگر شاهد وجود مصوبه های متعدد درباره طرح آمایش سرزمین نباشیم.

وی با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری در گذشته درگیر مسائل روزمره بود، گفت: با توجه به اینکه این شورا جایگاه سیاستگذاری دارد، از سال گذشته رویکرد ما در شورا تغییر کرد و به مسائل کلان شهرسازی می پردازیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از مسائل جدی شهرهای ایران را رودخانه های شهری دانست و گفت: این رودخانه ها معضلات زیادی داشته و در مواردی رودخانه را پوشاندند و روی آن ساخت و ساز انجام دادند که نمونه آن در تهران بود و رودخانه شهری را به بازار تبدیل کردند. به همین دلیل در شورای عالی شهرسازی مصوبه ای به تصویب رساندیم و قرار شد از این پس رودخانه های درون شهری حفظ شوند.

ایزدی از دیگر اقدامات شورای عالی شهرسازی و معماری را همکاری با حرفه مندان این حوزه برای رفع مشکلات آنها عنوان و اظهارکرد: یکی از مهمترین مشکلات فعالان حوزه معماری و شهرسازی مطالبات آنها از دولت در خصوص مشاوره های طرح ها بود که تا پایان سال ۹۶ کلیه دیون مهندسان مشاور را در حوزه وزارت راه و شهرسازی پرداخت کردیم و در حال مذاکره با سایر دستگاه ها هستیم تا آنها هم دیون خود به حرفه مندان مهندسی مشاور معماری و شهرسازی را پرداخت کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طراحی های سابق طرح های جامع شهری دیگر پاسخگوی وضعیت شهرسازی کشور نیست، گفت: در دوره جدید شورای عالی شهرسازی رویکرد جدیدی برای تدوین طرح های جامع آغاز کرده ایم که در ۵ شهر از جمله اصفهان و سنندج به عنوان پایلوت طرح های جامع با روش جدید طراحی شده است.

وی یکی دیگر از اقدامات این شورا را پیگیری و اجرای قانون جابجایی پادگان ها و تصویب طرح های انتقال پادگان های ارومیه، اصفهان و خرم آباد دانست و افزود: با جابجایی این پادگان ها عرصه های در اختیار نیروهای مسلح به شهروندان واگذار خواهد شد و سرانه کاربری شهری و عرصه عمومی شهرها افزایش خواهد یافت. همچنین قرار است به زودی موضوع انتقال پادگان های ۰۶ تهران و ۷۷ مشهد در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شود.

دبیر شورای عالی شهرستان و معماری با اشاره به دیگر مصوبات این شورا در خصوص لزوم حفظ باغات شهرها از جمله باغات منطقه کن به تصویب مقررات بلندمرتبه سازی در آینده نزدیک در این شورا اشاره کرد و اظهارداشت: ضوابط بلندمرتبه سازی آماده شده و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی به دستگاه های ذیربط ابلاغ خواهد شد. همچنین در راستای اجرای همین ضوابط هفته گذشته در این شورا با احداث ساختمان ۱۱ طبقه در منطقه سعادت آباد مخالفت کردیم.

به گفته ایزدی، طرح جامع بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در شورای عالی شهرسازی تجدید نظر شد و ماه گذشته طرح جامع پیرامون حرم رضوی با تجدیدنظرهای جدید را به شهرداری مشهد ابلاغ کردیم. بر اساس تجدیدنظرهای صورت گرفته قرار است از تخریب و تعریض خیابان ها جلوگیری شده، بافت ارزشمند پیرامون حرم حفظ شود و از هرگونه بلندمرتبه سازی در پیرامون حرم مطهر رضوی جلوگیری به عمل آید. همچنین از واگذاری و فروش تراکم های جدید جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: در طرح قبلی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، بیش از ۹۵ درصد بافت اجازه تخریب داشت که در طرح جدید به ۲۰ درصد و تنها برای زیرساختها مجوز تخریب داده می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره نتیجه مذاکرات شورای عالی شهرسازی و معماری با مجلس شورای اسلامی در خصوص ساخت و ساز پیرامون مجلس و واگذاری خیابان «مردم» به این قوه گفت: هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی طی مکاتبه ای با رئیس مجلس درخواست برگزاری نشستی درباره نتایج واگذاری خیابان های اطراف مجلس به این قوه ارائه شد که روز گذشته آقای لاریجانی با آن موافقت کرد و قرار است هفته آینده وزیر راه و رئیس مجلس در خصوص واگذاری خیابان «مردم» به عنوان یکی از مصوبات گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری مذاکره داشته باشد.