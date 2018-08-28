سازمان تبلیغات اسلامی نهادی تأثیرگذار است/هیچگاه از کار خسته نشدم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان تبلیغات اسلامی صبح امروز در حوزه هنری برگزار شد.

حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس پیشین سازمان تبلیغات اسلامی در این مراسم گفت: از رهبر انقلاب متشکرم که این مسئولیت را در طی این سالها به من محول کردند. خیلی از بخش های کشور با سازمان تبلیغات اشتراک وظیفه دارند و نظام بودجه ریزی بسیار سخت است ولی من هیچگاه از کار خسته نشدم. باید سعی کنیم واژگانی که رهبر انقلاب در حکم بنده ذکر و به بنده محول کردند را پیگیری کنیم. من فرمان رهبر انقلاب را حجت شرعی می دانم.

وی خطاب به حجت الاسلام قمی گفت: سازمانی را تحویل می گیرد که مجموعه ای انقلابی و ولایی و دارای بینش بالایی است. ما در حوزه هنری خط تراز هنر را تعریف کردیم. انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و سبک زندگی را در این حوزه پیگیری کردیم. در تبیان کاربر ملی، شبکه ملی و محتوای ملی را مورد توجه قرار دادیم. با آموزش و پرورش هماهنگ شدیم تا برای مخاطب نسل جوان تدبیر کنیم. همچنین بسط حرکت قرآنی در سراسر کشور مورد نظر بوده است. با تعامل مثبت با حوزه، تحقق ۱۰۰ هزار تبلیغ در موسمی مانند محرم قابل تحقق است. امروز این عدد ۵۰ هزار تبلیغ است.

حجت الاسلام خاموشی ادامه داد: نگاه ما در برنامه ریزی زیرساختی است. ادبیات بانک داده در سازمان تبلیغات تثبیت شده است. قوای ما باید بر مبنای داده های اجتماعی تبلیغ کنند و بدون آن برنامه ریزی ممکن نیست.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی در کشور نهادی تأثیرگذار است. شورای هیئات مذهبی در شهرها و استانها انتخابات دارند و این شبکه پای کار رهبر انقلاب هستند و می توان مشکلات را با این ظرفیت ها برطرف کرد.

حجت الاسلام خاموشی در پایان گفت: مردم، خودشان دین و انقلاب را حفظ می کنند و باید مردم را پاس داشت و سازمان تبلیغات باید این مسیر را حفظ کند. من از همه مراکز و همکاران خودم ممنون هستم و از کاستی ها عذرخواهی می کنم.

در پایان این مراسم حجت الاسلام قمی انگشتری را به رسم یادبود به حجت الاسلام خاموشی اهدا کرد. همچنین تندیسی از سوی حوزه هنری به حجت الاسلام خاموشی اهدا شد.

آخرین سررسید شهیدحججی که شامل دست نوشته های آن شهید است، از سوی موسسه مستشهدین عاشورا به رئیس سابق سازمان تبلیغات اهدا شد.

همچنین تربت امام حسین(ع) و یک انگشتر نیز از سوی شورای مرکزی هیئات مذهبی به حجت الاسلام خاموشی اهدا شد.