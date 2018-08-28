۶۰ درصد مردم ایران دچار اضافه وزن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر زهرا عبداللهی ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری نشست مدیران و صاحبنظران حوزه تغذیه درمشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اضافه وزن و چاقی در جهان و ایران به یک مشکل بهداشتی تبدیل شده به صورتی که در حال حاضر ۶۰ درصد از افراد جامعه به چاقی و اضافه وزن مبتلا هستند.

وی افزود: این امر زمینه ساز بسیاری از بیماری های غیر واگیر همچون دیابت، فشار خون و قلبی و عروقی است.امروزه متاسفانه شاهد افزایش روز افزون مصرف قند و محصولات شیرین هستیم و با تغییر ذائقه مردم محصولات شیرین تری روانه بازار می شود و این چرخه ادامه دارد.

مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیان کرد:مهمترین مشکل تغذیه‌ای ایران، وضعیت تغییر الگوی مصرف مواد غذایی است و شامل تغییر مصرف نمک، قند و چربی که عامل خطر بیماری های غیر واگیر است.

عبداللهی تصریح کرد: سبک تغذیه مادر باردار بر روی وضعیت چاقی و اضافه وزن جنین تاثیر گذار است و باید در این زمینه فرهنگ سازی و برنامه ریزی صورت گیرد.هر فرد باید در روز حداقل پیاده روی تند داشته باشد که این میزان در کودکان و نوجوانان دو برابر باید باشد.

وی گفت: با توجه به اقامت اکثر مردم در خانه آپارتمانی به کودکان توصیه می شود زیرا تحرک نداشته باشند و به سکون تشویق می شوند که درست نیست.