مراسم عمامه گذاری طلاب در حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ردایی، مدرس حوزه علمیه در این مراسم گفت: قرآن ویژگی هایی را برای ما طلبه ها یادآوری می کند. در ابتدای سوره قصص آیه معروف «وَ نُریدُ أُن نَمُنَّ ...» سخن از اراده تکوینی و تشریعی خدا بر این که کسانی که مورد استضعاف قرار گرفته اند دارای برتری بشوند و بتوانند حکومت دینی و اسلامی و زمینه سازی ظهور و قیام صغری امام عصر (عج) را محقق کنند، مطرح شده است. ظهور حضرت حجت (ع) در برابر قیامت، قیام صغری محسوب می شود.

وی افزود: در ادامه سوره در آیه ۸۲ بندگان صالح و مخاطبین خاص را مورد اشاره قرار می دهد که ما طلبه ها را شامل می شود. آیه شریفه «تِلکَ الدّارُ الآخِره ....» می گوید کسانی امامت امت را بر عهده می گیرند و وارث انبیا می شوند که ۲ ویژگی علو و برتری طلبی و فساد را نداشته باشند.

وی اضافه کرد: باید مقابل این صفات را در خود به وجود آوریم. یعنی باید تواضع و همچنین صلاح و اصلاح هم درونی و هم بیرونی داشته باشیم. اگر این مسیر را به درستی طی نکنیم تأخیر در وراثت وعده داده شده رخ خواهد داد.

ردایی سپس گفت: اگر سِمت و مسئولیت ها و دارایی ها برای ما آرزویی خیالی باشد آفت طلبگی است. چون اشتیاق علمی را در ما مریض می کند و می میراند و همچنین مانع پرهیزکاری و تقوا می شود. این آفت در حوزه علمیه تهران از جاهای دیگری مثل قم و نجف مشهود تر خواهد بود. نباید تصور کنیم که اگر کسی علم دارد پس اراده فساد ندارد. در آیه «وَ قالَ الّذینَ اوتوا العِلم وَیلَکُم ...» ایمان تثبیتی، عمل صالح و صبر را برای وراثت انبیا ضروری بر می شمارد.

وی در ادامه عنوان کرد: در راستای سفارش مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی باید بدانیم کسانی که برخی ویژگی ها را دارند باید جرئت معمم شدن داشته باشند. اولین وظیفه مدیریت حوزه هاست. باید برای ایام تعطیلات طلبه ها برنامه ریزی کرد. برخی از بزرگان حوزه ما گفته اند آن چه را در تعطیلات تحصیل کرده ایم در ایام تحصیل برای ما حاصل نشده است. اصلی را قرآن به ما متذکر می شود که راهی برای کافرین بر علیه مومنان قرار داده نشده است. یک سوال را هر طلبه ای باید بتواند پاسخ دهد و آن این است که چرا خداوند اراده کرده است که دشمن خداوند تبدیل بشود به قاتل انبیا و ولی خودش؟

در ادامه مراسم عمامه گذاری چند تن از طلاب جوان توسط آیت الله رشاد انجام گرفت.

سپس آیت الله علی اکبر رشاد در این مراسم سخنرانی کرد و گفت: تبریک عرض می کنم به کسانی که امروز معمم شدند و به جامعه جهاد آراسته شدند اگر کسی شایسته نباشد به این لباس راهش نمی دهند، اگر هم وارد شد خارج خواهد شد. کسانی که از این لباس خارج می شوند یا صلاحیت نداشتند و یا بعداً لیاقت را از دست داده اند. این ها اخراجی اردوگاه حضرت حجت اند.

وی افزود: فرمانده حضرت حجت (عج) است. فرمانده دوست دارد سربازانش را در لباس سربازی ببیند. سرباز با لباس خواسته می شود. بدون لباس وارد اردوگاه شدن تخلف محسوب می شود.

تولیت حوزه علمیه امام رضا (ع) در ادامه عنوان کرد: ان شا الله که با اذن حضرت حجت و با صلاحیت و توفیق این اتفاق افتاده است. سعی کنید جز در حال اضطرار لباس از تن خارج نکنید. با مرحوم علامه عسگری در سفری هم اتاق بودیم دیدم که ایشان حتی شب با قبا و عمامه خوابیدند. عمامه در واقع کفن شهادت است که بر سر می گذاریم. گرچه تعبیر تاج ملائک از آن شده اما با این عمامه گذاری وارد سنگر و جبهه شده ایم و می خواهیم بگوییم ما کفن مان همراه مان است. ابایی از شهادت نداریم بلکه همیشه آماده شهادت هستیم.

وی همچنین عنوان کرد: باید کسب سیرت سربازی نیز داشته باشیم. امیدواریم خدای متعال همه سربازان حضرت حجت (عج) را یاری دهد. طبق آمار اعام شده بیشترین شهید در بین مدارس علمیه متعلق به این مدرسه است. این مدرسه بوی شهادت می دهد. ۳۰۰ سال است که این مدرسه تأسیس شده و قدیمی ترین مدرسه علمیه تهران محسوب می شود. بنای این مدرسه در زمانی گذاشته شده که اوضاع و شرایط مساعد چنین کاری نبوده است. امیدواریم که همه ما به افتخار شهادت نایل شویم.