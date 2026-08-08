مظفری: تولید آثار فاخر هنری در حوزه مقاومت و ایثار رسالت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح شنبه در اجراخوانی نمایش سفر غریب در پلاتو استاد صغیری مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی ایران و با قدردانی از عوامل اجرایی و هنرمندان این نمایش، اظهار کرد: تولید آثار فاخر در حوزههای مختلف به ویژه حوزه مقاومت ایثار و شهادت یک رسالت ملی است.
فرماندار بوشهر ادامه داد و تصریح کرد: مردم افتخارآفرین بوشهر با رشادتهای خود در طول تاریخ لایق بهترینها در حوزه هنر هستند، هنرمندان بوشهری در تمام این ایام پای کار بودهاند و این روحیه سرمایهای ارزشمند برای بوشهر مقاوم محسوب میشود.
وی در ادامه با اشاره به تداوم فعالیتهای هنری در شرایط سخت، گفت: جامعه هنری بوشهر با وجود تمام مشکلات و موانع نه تنها فعالیت خود را متوقف نکرد بلکه با تولید آثار فاخر نشان داد که در کنار مردم ایستاده است، این تداوم فعالیتها نشان از عمق ایمان و تعهد آنان به ایران و هویت ملی دارد و در خنثیسازی جنگ روانی دشمن نیز نقش مؤثری ایفا کردهاند.
فرماندار بوشهر با اشاره به دغدغههای هنرمندان و ضرورت رفع موانع پیشروی آنان، افزود: هنرمندان شایسته حمایت و پشتیبانی هستند و نباید اجازه داد مشکلات مانع از فعالیت این سرمایههای ارزشمند اجتماعی شود.
وی همچنین با بیان اینکه هنرمندان بوشهری سرمایههای ارزشمند این مرزوبوم هستند، تصریح کرد: با برنامهریزی منسجم و حمایتهای همهجانبه زمینهی تداوم فعالیت هنرمندان و برگزاری رویدادهای هنری در همه بخش ها را فراهم خواهیم کرد، حمایت از هنرمندان حمایت از فرهنگ و هنر ایران است و این وظیفهای همگانی محسوب میشود.
فرماندار بوشهر در پایان با قدردانی از همه دستاندرکاران این رویداد هنری، خاطرنشان کرد: از تمامی هنرمندان که با وجود مشغلههای فراوان وقت خود را برای تولید این اثر فاخر اختصاص دادند و همچنین از همکاری و همراهی آنان صمیمانه قدردانی میکنم.
وی در ادامه صحبتهای خود افزود: همچنین از حمایتهای مدیرکل آموزش و پرورش، رئیس آموزش و پرورش شهرستان، حوزه هنری بوشهر و اداره کل فرهنگ و ارشاد که در برگزاری این رویداد نقش مؤثری داشتند تشکر ویژه دارم.
نمایش سفر غریب به همت گروه تئاتر ایلیا و موسسه مردمنهاد نیمدری سبز به کارگردانی صادق نیکپرست اجرا شده است و با استقبال ویژه هنرمندان و علاقهمندان به هنرهای نمایشی روبهرو شد.
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