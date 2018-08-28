  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۲۸

در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

سکه طرح قدیم ۱۲۰ هزار تومان گران شد

سکه طرح قدیم ۱۲۰ هزار تومان گران شد

در جریان معاملات بازار آزاد، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزاد طرح قدیم با ۱۲۰ هزار تومان افزایش به سه میلیون و ۶۵۶ هزار تومان رسید، سکه طرح جدید هم به ۴میلیون و ۶۴ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه‌شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۲۰ هزار تومان افزایش قیمت به سه میلیون و ۶۵۶ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۸۴ هزار تومان افزایش نرخ به چهار میلیون و ۶۴ هزار تومان رسید.

امروز هر نیم سکه با ۶۰ هزار تومان افزایش ، یک میلیون و ۸۳۴ هزار تومان، ربع سکه با ۲۰ هزار تومان افزایش به ۹۶۳ هزار تومان و هر سکه یک گرمی ۵۱۲ هزار تومان معامله می شود.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۳ دلار و ۳۶ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۰۸ هزار و ۵۵۰ تومان است.

کد مطلب 4387779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها