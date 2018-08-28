سکه طرح قدیم ۱۲۰ هزار تومان گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه‌شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۲۰ هزار تومان افزایش قیمت به سه میلیون و ۶۵۶ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۸۴ هزار تومان افزایش نرخ به چهار میلیون و ۶۴ هزار تومان رسید.

امروز هر نیم سکه با ۶۰ هزار تومان افزایش ، یک میلیون و ۸۳۴ هزار تومان، ربع سکه با ۲۰ هزار تومان افزایش به ۹۶۳ هزار تومان و هر سکه یک گرمی ۵۱۲ هزار تومان معامله می شود.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۳ دلار و ۳۶ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۰۸ هزار و ۵۵۰ تومان است.