«سیگار» از افزایش حملات انتحاری در افغانستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان «سیگار» امروز سه شنبه با انتشار گزارش جدیدی اعلام کرد که شواهد امنیتی نشان می‌دهد که حمله‌ های انتحاری و قتل‌ های هدفمند در افغانستان افزایش یافته است.

این درحالیست که حوادث امنیتی در افغانستان با کاهش مواجه بوده اند.

اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان براساس گزارش سازمان ملل در اوایل ماه ژوئن سال جاری میلادی وضعیت امنیتی در افغانستان را همچنان ناپایدار اعلام کرده است.

سیگار در این خصوص افزود: براساس این گزارش ترورهای هدفمند و حملات انتحاری در افغانستان افزایش چشمگیر یافته است. ترور یا قتل‌های هدفمند ۳۵ درصد بیشتر شده و حملات انتحاری نیز ۷۸ درصد افزایش یافته‌است.

در این گزارش آمده است که در مجموع، حوادث امنیتی در سراسر افغانستان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

گفتنی است، در حالی تیم امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه های گذشته با تشکیل جلساتی به تدوین راهبرد جدید این کشور در افغانستان اقدام کردند که از زمان تهاجم واشنگتن به این کشور در سال ۲۰۰۱؛ تعداد زیادی از غیرنظامیان در افغانستان کشته و زخمی شده و عملیات طالبان و تروریست های تکفیری- وهابی داعش در مناطقی از شمال این کشور گسترش نیز یافته است.

لازم به ذکر است، دفتر سازمان ملل در افغانستان به دنبال تحقیق درباره کشتار روستای «میرزا اولنگ» واقع در شهر «صیاد» ولایت «سرپل» در روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه گذشته اعلام کرد که ۳۶ غیرنظامی و افراد خارج از میدان نبرد از سوی طالبان و نیز گروهک تروریستی داعش کشته شده‌اند.