به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز طی نشستی خبری در محل انجمن حکمت و فلسفه ایران و با حضور دکتر غلامرضا اعوانی برنامه ها و اهداف همایش حکمت و بازاندیشی سنت نبوی تشریح شد.

دکتر اعوانی با اشاره به سال پیامبر اعظم علت برگزاری این همایش دو روزه را پرداختن به مسئله سنت نبوی از منظر حکمت و عقل و اندیشه عقلانی دانست.

وی حکمت را امری جاوید و ازلی برشمرد و بازاندیشی آن را برای هر نسل و روزگاری امری واجب و ضروری عنوان کرد.

دکتر اعوانی هدف این همایش را پاسخ به این پرسش دانست که در دوران معاصر و قرن 21 سنت نبوی را چگونه می توان دید و چگونه می توان آن را فهمید؟ یا از منظری دیگر می توان گفت اگر پیامبر در این دوران می زیست چه می کرد؟ و مسلمانان چگونه می توانند مسائل و مشکلات امروز خود را در پرتو سنت نبوی حل کنند؟ کدام برداشت از سنت نبوی از میان این همه برداشت های متفاوت به حق نزدیکتر است.

رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران مسئله مهم بعدی را که این همایش به آن می پردازد، مسئله عقل و حکمت و جایگاه آن در سنت نامید و اینکه چرا به رغم این همه تأکیدات قرآن بر تفکر و تدبر، بعضی از فرقه های اسلامی به عقل ستیزی مشهورند؟

دکتر اعوانی شعار این همایش را بازگشت به سنت حضرت محمد(ص) برشمرد و موضوعات و در مورد محورهای این همایش گفت: حقیقت محمدیه، مقام عقل و حکمت و عرفان در سنت نبوی، مقایسه مفهوم سنت در مذاهب اسلامی، موانع بازاندیشی و تحقق سنت نبوی در شرایط امروز، تلقی های متفاوت از سنت پیامبر در دوران معاصر، مواجهه سنتی سنتگرایانه و نواندیشانه با سنت نبوی، سنت نبوی و امکان زندگی مؤمنانه در دوران مدرن، تفاوت میان سنت اندیشی و بنیادگرایی محورهای پیش بینی شده برای این همایش هستند .

همایش فوق با حضور سخنرانانی چون دکتر دینانی، پازوکی، مجتهد شبستری، مجتبایی، کدیور، دادبه، محقق داماد، زرگری نژاد، کاکایی و بهشتی طی روزهای اول و دوم اسفند در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

مرحوم آیت الله معرفت نیز از سخنرانان این همایش بود که چندی پیش درگذشت.