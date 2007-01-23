پیروزی پگاه گیلان و هما تهران / کوثر به رده سوم صعود کرد

به گزارش خبرنگارمهر، هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروزبا پیروزی دقایق پایانی پگاه گیلان در تبریز آغاز شد.

دراین مسابقه شاگردان مجید جهانپوربا گل دقیقه 90 حسین پوریعقوبی مقابل میزبان خود شهرداری تبریز پیروزشدند تا با 28 امتیاز به تنهایی درصدرگروه اول این مسابقات جای بگیرند .

همچنین تیم هما با پیروزی یک برصفربرابرمیهمان خود کشت و صنعت شوشتربا 17 امتیاز و 4 پله صعود رده چهارم این گروه را به خود اختصاص داد.

دراهوازهم کوثرتهران موفق شد با یک گل میزبان خود دیهیم اهواز را شکست دهد تا با 17امتیازبه رده چهارم جدول رده بندی گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول صعود کند.

نتایج کامل مسابقات امروزبه شرح زیر است :

* شهرداری تبریزصفر- پگاه گیلان یک

* هما تهران یک - کشت وصنعت شوشتر صفر

* شاهین بوشهر صفر - ماشین سازی ‌تبریز صفر

* دیهیم اهواز صفر- آتیه سازان کوثرتهران یک