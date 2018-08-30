آتش در شرکت پگاه خوزستان دوباره شعله ور شد

حبیب رشنو در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶:۳۰ امروز آتش سوزی در شرکت پگاه خوزستان گزارش شد و در پی آن دو خودروی آتش‌نشانی از ایستگاه مرکزی و کوی سلمان شهر شوش به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به سرعت عمل نیروهای آتش نشانی در مهار آتش بیان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.

مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شوش افزود: آتش سوزی در موتورخانه شرکت اتفاق افتاده و علت این حادثه در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک ماه گذشته آتش سوزی در شرکت پگاه خوزستان شوش، یک سوله شامل سه انبار ذخیره مواد شیمیایی، محصولات تولیدی و انبار مواد بسته بندی این شرکت طعمه حریق شد.