بازار شبکه نمایش خانگی دو نرخی شد/ بازهم پای «قاچاق» در میان است

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته گذشته قیمت فیلمها و سریالهای عرضه شده در شبکه نمایش خانگی بهطور ناگهانی از ۶ هزار تومان به ۱۰ هزارتومان افزایش پیدا کرد و این شوک ناگهانی هشدارهایی درباره احتمال افت استقبال مخاطبان به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی را به همراه داشت.
اما فیلمها و سریالهای جدید عرضه شده با قیمت ۱۰ هزار تومان در بازار علاوهبر قیمت جدید، عنوان تازهای را نیز روی بستهبندیهای خود درج کردهاند؛ «ویژه تهران».
نسخه عرضه شده «لاتاری» ویژه شهرستانها
پیگیری میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که این عنوان ویژه محصول ارایه شده در بازار استانهای تهران و البرز است و ساکنان سایر شهرستانها در سراسر کشور همین محصولات را با درج عنوان «ویژه شهرستانها» و ۲ هزارتومان ارزانتر دریافت میکنند.
بر این اساس فیلم سینمایی «لاتاری» که هفته گذشته نسخه خانگی ۱۰ هزارتومانی آن در فضای مجازی خبرساز شد، در شهرستانها باقیمت ۸ هزار تومان عرضه شدهاست و سریال تازه «ممنوعه» نیز با همین فرمول در تهران و شهرستان با دو قیمت متفاوت روی بستهبندی به دست مخاطبان خود میرسد.
سریال «ممنوعه» در بستهبندیهای متفاوت ویژه تهران و شهرستان با دوقمیت متفاوت عرضه شد
پخشکنندگان سریالهای «بالشها» و «ساخت ایران ۲» نیز با همین فرمول قسمتهای جدید خود را به جای ۶ هزارتومان در سراسر کشور، با قیمتهای ۱۰ و ۸ هزارتومانی در تهران روانه بازار کردهاند.
این تفاوت قیمت در عرضه یک محصول فرهنگی در تهران و شهرستان ها از آن جهت غیرمنتظره و عجیب به نظر میرسد که استدلال اصلی شرکتهای فعال در شبکه نمایش خانگی برای افزایش ۴۰ درصدی قیمتها طی هفته گذشته، ناظر با افزایش مواد خام اولیه بهجهت افزایش قیمت دلار بود و مشخص نیست چگونه فرمول تعیین قیمت عرضه محصول در تهران و شهرستان (که اصولا هزینه بالاتری برای شبکه توزیع آنها نسبت به عرضه محصول در پایتخت باید در نظر گرفت) به این دو نرخ متفاوت منتهی شده است.
سریال «بالشها» بهرغم عرضه ۸ قسمت با قیمت یکسان، قسمت نهم را با دو نرخ منتشر کرد
محمدرضا عباسیان رییس تشکل صنفی فعالان نمایش خانگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل این تفاوت قیمتگذاری میگوید: این قیمتگذاری دوگانه پیشتر نیز در مقاطع کوتاهی در بازار سابقه داشته و بهطور مشخص زمانی که قیمت محصولات به ۶ هزارتومان رسید، تا مدتی در شهرستانها با همان قیمت سابق ۵ هزار تومان محصولات عرضه میشد.
ارزانی در شهرستان به دلیل فراگیری بیشتر قاچاق!
عباسیان اصلیترین دلیل این تعیین نرخ دوگانه را تفاوت فراگیری بازار قاچاق در تهران و شهرستان میداند و میگوید: سرقت محصولات نمایش خانگی و کپی غیرمجاز در شهرستانها بسیار بیشتر از تهران است و شوک قیمتی بیش از اندازه میتواند این شرایط را تشدید کند.
وی ادامه میدهد: شاید بازار تهران ۱۰ درصد جمعیت کشور را شامل شود اما بالغ بر ۵۰ درصد فروش رسمی محصولات شبکه نمایش خانگی مربوط به تهران است. معنای این آمار این نیست که در شهرستانها محصولات مخاطب ندارد و دیده نمیشود، بلکه بازار غیررسمی و کپی سهم بالاتری به نسبت عرضه رسمی دارد.
عباسیان تاکید میکند: این سرقت و استفاده از محصولات بدون آنکه سودی به جیب صاحبان اثر برود جدیترین تهدید بازار محصولات فرهنگی است که متاسفانه در نهادهای مسئول هم چندان موردتوجه نیست. ما در کشور ۲۵ میلیون خانواده داریم که در بدترین حالت اگر ۱۰ درصد آنها مخاطب شبکه نمایش خانگی باشند (که حتما بسیار بیشتر هستند) یعنی ۲.۵ میلیون نسخه باید بهصورت رسمی عرضه شود و اگر حداقل سود هر نسخه برای تولیدکننده را ۲ هزار تومان هم در نظر بگیریم با یک رقم ۵ میلیارد تومانی مواجه میشویم که اگر بهطور کامل به چرخه تولید محصول فرهنگی بازگردد با یک رقم بسیار کلان مواجه خواهیم شد که میتواند منجر به انقلاب در چرخه عرضه محصولات فرهنگی شود.
صعود قیمت در شهرستانها، با شیب ملایمتر
رییس تشکل صنفی فعالان نمایش خانگی با تاکید براینکه قیمت محصولات شبکه نمایش خانگی در ایران در قیاس با استانداردهای جهانی هنوز هم بسیاربسیار ارزان است، میگوید: بالاخره از آنجا که تصور میشود وضع مردم در تهران بهتر است و در عین حال وضعیت عرضه کپی و محصولات قاچاق کمی بهتر از شهرستانها است که البته شرایط تهران هم روز به روز بدتر میشود، این گرانی از تهران آغاز شده و به نظر میرسد رقم عرضه در شهرستانها هم باید به زودی واقعی شود.
عباسیان توضیح می دهد: قیمت ۱۰ هزارتومان در تهران قیمت واقعیتری است و باید قیمت عرضه در شهرستانها هم به این عدد برسد. هرچند این قیمت هم محدود به شرایط امروز است و وقتی مواد اولیه مانند پلیکربنات و کاغذ اساسا در بازار وجود ندارد و کارخانهها به آنها دسترسی ندارند، نه فقط در شبکه نمایش خانگی که در هر حوزه میتوانید انتظار جهش دوباره قیمتها را داشته باشید.
به گزارش خبرنگار مهر، افزایش قیمت محصولات شبکه نمایش خانگی و شرایط تازه قیمتگذاری آنها در تهران و شهرستانها در حالی است که هنوز مسئولان سازمان سینمایی هیچ موضع رسمی در این زمینه نگرفتهاند.
نظر شما