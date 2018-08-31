به گزارش خبرگزاری مهر، قرعهکشی مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا انجام شد و تیمها حریفانشان را شناختند. سایت گل در مطلبی تحلیلی بررسی کرده که برندگان و بازندگان قرعهکشی لیگ قهرمانان اروپا چه تیمها و افرادی هستند.
برنده: رئال مادرید
رئال مادرید با از دست دادن زیدان و رونالدو فصلی جدید را آغاز کرده و نتوانسته ترکیب تیمش را هم تقویت کند. اما شانسی که داشته این بوده که در گروه مرگ قرار نگرفته است. میتوان گفت در گروهی است که به راحتی راهی مرحله حذفی خواهد شد. فصل گذشته در گروه این تیم تاتنهام و دورتموند قرار داشتند، این بار اما سختترین حریفشان رم است.
برنده: کریستیانو رونالدو
او در رقابت با مودریچ جایزه بهترین بازیکن سال اروپا را از دست داد، اما به یووه رفته و در این تیم فرصت خوبی دارد تا به بسیاری از آمارهای خوبش بیفزاید. در لیگ قهرمانان هم تیم جدید او با والنسیایی همگروه است که برای رونالدو رقیبی شناخته شده است، یانگ بویز هم نمیتواند مشکلی برای قهرمان ایتالیا ایجاد کند و سختترین رقیبشان منچستریونایتد است، تیم سابق کریس که سرمربی سابقش هم هدایت آن را به عهده دارد.
بازنده: لیورپول
لیورپول که فصل گذشته فینالیست بود گروه سختی دارد. حتی سرمربی این تیم هم گفته با وجود این که همه گروهها در لیگ قهرمانان سخت هستند اما تمایل نداشته در چنین گروه سختی باشند. این تیم در گروهش بعد از پاریسن ژرمن شانس دوم صعود به حساب میآید، دیگر رقیبش هم ناپولی ایتالیا است که رقیبی خطرناک است و شاید ضعیفترین تیم گروهشان را بتوان ستاره سرخ بلگراد نامید.
بازنده: ژوزه مورینیو
مورینیو فصل پیش هم با تیمش عملکرد خوبی نداشت و این بار هم گروهی سخت دارد. یکی از رقبای یونایتد والنسیا است که مورینیو سابقه قرار گرفتن مقابل آن را دارد، اما این که مقابل این تیم تهاجمی بازی کند یا عقبنشینی کرده و منتظر موقعیتها باشد نشان میدهد که یونایتد تصمیم دارد به چه سیستمی بازی کند. مورینیو معتقد است جنگیدن برای رسیدن به موفقیتهای بزرگ با بازیکنان فعلی تیمش کار آسانی نیست، اما این را میداند که برای داشتن شانس صعود باید در هر دو بازی رفت و برگشت تیم اسپانیایی را شکست دهد.
نظر شما