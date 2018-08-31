به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه‎کشی مرحله گروهی رقابت‎های لیگ قهرمانان اروپا انجام شد و تیم‎ها حریفانشان را شناختند. سایت گل در مطلبی تحلیلی بررسی کرده که برندگان و بازندگان قرعه‏‎کشی لیگ قهرمانان اروپا چه تیم‎ها و افرادی هستند.

برنده: رئال مادرید

رئال مادرید با از دست دادن زیدان و رونالدو فصلی جدید را آغاز کرده و نتوانسته ترکیب تیمش را هم تقویت کند. اما شانسی که داشته این بوده که در گروه مرگ قرار نگرفته است. می‏‎توان گفت در گروهی است که به راحتی راهی مرحله حذفی خواهد شد. فصل گذشته در گروه این تیم تاتنهام و دورتموند قرار داشتند، این بار اما سخت‏‌ترین حریفشان رم است.

برنده: کریستیانو رونالدو

او در رقابت با مودریچ جایزه بهترین بازیکن سال اروپا را از دست داد، اما به یووه رفته و در این تیم فرصت خوبی دارد تا به بسیاری از آمارهای خوبش بیفزاید. در لیگ قهرمانان هم تیم جدید او با والنسیایی همگروه است که برای رونالدو رقیبی شناخته شده است، یانگ بویز هم نمی‎تواند مشکلی برای قهرمان ایتالیا ایجاد کند و سخت‏‌ترین رقیبشان منچستریونایتد است، تیم سابق کریس که سرمربی سابقش هم هدایت آن را به عهده دارد.

بازنده: لیورپول

لیورپول که فصل گذشته فینالیست بود گروه سختی دارد. حتی سرمربی این تیم هم گفته با وجود این که همه گروه‌‎ها در لیگ قهرمانان سخت هستند اما تمایل نداشته در چنین گروه سختی باشند. این تیم در گروهش بعد از پاری‏‎سن ژرمن شانس دوم صعود به حساب می‌‏آید، دیگر رقیبش هم ناپولی ایتالیا است که رقیبی خطرناک است و شاید ضعیف‏‌ترین تیم گروهشان را بتوان ستاره سرخ بلگراد نامید.

بازنده: ژوزه مورینیو

مورینیو فصل پیش هم با تیمش عملکرد خوبی نداشت و این بار هم گروهی سخت دارد. یکی از رقبای یونایتد والنسیا است که مورینیو سابقه قرار گرفتن مقابل آن را دارد، اما این که مقابل این تیم تهاجمی بازی کند یا عقب‎نشینی کرده و منتظر موقعیت‎ها باشد نشان می‌دهد که یونایتد تصمیم دارد به چه سیستمی بازی کند. مورینیو معتقد است جنگیدن برای رسیدن به موفقیت‎های بزرگ با بازیکنان فعلی تیمش کار آسانی نیست، اما این را می‎داند که برای داشتن شانس صعود باید در هر دو بازی رفت و برگشت تیم اسپانیایی را شکست دهد.