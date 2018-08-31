آکادمی جایگزین نوبل یک گام دیگر جلو رفت/ ۴ نامزد نهایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، آکادمی جایگزین نوبل که می‌خواهد یک جایزه ادبی بین‌المللی را در سال ۲۰۱۸ به جای جایزه ادبی نوبل معرفی کند فهرست نهایی خود ر ا اعلام کرد.

این فهرست که از فهرست اولیه دربرگیرنده اسامی ۴۷ نویسنده از سراسر جهان بیرون آمده شامل نام ماریس کونده از فرانسه، هاروکی موراکامی از ژاپن، کیم توی از کانادا و نیل گیمن از بریتانیا است.

ماریس کونده متولد ۱۹۳۷ در گوادالوپ و استاد دانشگاه کلمبیا، هاروکی موراکامی متولد ۱۹۴۹ در کیوتو ژاپن، کیم توی متولد ۱۹۶۸ در سایگون ویتنام و نیل گیمن نویسنده متولد ۱۹۶۰ در پروچستر انگلستان است.

در حالی که اسامی نویسندگان اولیه در فهرستی اعلام شد، از مخاطبان خواسته شد تا به یکی از نویسندگان این فهرست رای دهند.

این فهرست به رای مخاطبان انتخاب شده و این آکادمی که از سوی کتابداران سوئدی تشکیل شده تا ۱۴ آگوست را برای رای دادن به یک نویسنده از این فهرست به رای مخاطبان باز گذاشته بود.

این جایزه به اثر یا نویسنده‌ای که به انسانیت در جهان توجه دارد اهدا می‌شود و برنده می‌تواند از هر نقطه جهان باشد، به شرط این که ۲ اثر ادبی تا کنون منتشر کرده باشد و یکی از آنها در ۱۰ سال اخیر منتشر شده باشد.

به این ترتیب نویسندگان صاحب نامی چون آرونداتی روی نویسنده هندی، جی.کی.رولینگ نویسنده بریتانیایی، توماس پینچون نویسنده آمریکایی، آن کارسون نویسنده کانادایی، پل آستر نویسنده آمریکایی، مارگارت آتوود نویسنده کانادایی، مریلین روبینسون نویسنده آمریکایی، سوفی اوکسانن نویسنده فنلاندی، چیماماندا نگوزی آدیچی نویسنده نیجریه‌ای، کورمک مک‌کارتی نویسنده آمریکایی،‌ نگوگی وا تیونگو نویسنده کنیایی، زادی اسمیت نویسنده بریتانیایی، جویس کرول اوتس نویسنده آمریکایی، ایان مک‌ایوان نویسنده بریتانیایی و دون دلیلو نویسنده آمریکایی که در فهرست اولیه جای داشتند از رسیدن به مرحله نهایی بازماندند.

اسم برنده این جایزه ۱۴ اکتبر در برنامه‌ای رسمی اعلام می‌شود و جایزه دهم دسامبر ۲۰۱۸ به برنده اهدا خواهد شد.