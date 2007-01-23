محرومیت تماشاگران پرسپولیس و مس بخشیده نشد / کاهش یک جلسه ای محرومیت شیث رضایی

به گزارش مهر، دراین جلسه با بررسی اعتراضات انجام شده، اعضا حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را مبنی بر انجام یک بازی بدون تماشاگر برای هر دو تیم پرسپولیس و مس کرمان را تائید کردند.

به این ترتیب دیدارپرسپولیس مقابل ابومسلم و مس کرمان برابر پاس که درهفته 16 لیگ برتر انجام می شود بدون تماشاگر برگزارخواهند شد.

همچنین این شورا با تائید رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درخصوص محرومیت دو جلسه ‌ای شیث رضائی، تخفیف یک جلسه ای را برای این بازیکن درنظرگرفت .

با کاهش یک جلسه ای این محرومیت، رضایی پس ازغیبت دردیدار مقابل ذوب آهن به علت دریافت کارت قرمز، مقابل راه آهن هم به علت یک جلسه محرومیت انضباطی غایب خواهد بود ولی می تواند در دیدارهفته آینده تیمش مقابل برق شیراز درهفته هفدهم لیگ برتر پرسپولیس را همراهی کند .