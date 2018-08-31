انهدام یک تیم تروریستی درجنوب شرق کشور/هلاکت و زخمی شدن ۷ تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ساعات اولیه بامداد امروز (جمعه ۹ شهریور) یک تیم تروریستی وابسته به استکبار جهانی که از مرزهای کشور همجوار قصد نفوذ به داخل و ارتکاب اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی داشت، با هوشیاری رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مواجه و طی یک درگیری منهدم شد.

این اطلاعیه افزوده است: این درگیری در منطقه عمومی سراوان در استان سیستان و بلوچستان در منطقه صفر مرزی و حدفاصل میل های ۱۵۸ تا ۱۶۰ رخ داد که طی آن چهار تن از تروریستها به هلاکت رسیدند و سه تن دیگر از آنان زخمی شدند.

همچنین در این درگیری یکی از نیروهای خودی به طور سطحی زخمی شد و مرزداران غیرتمند سپاه اسلام به پایگاه‌های خود بازگشتند.