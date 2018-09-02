به گزارش خبرنگار مهر، صحبت‌های جنجالی هادی طباطبایی که در یک برنامه زنده تلویزیونی مطرح شد، موج جدیدی از انتقاد به عملکرد مدیران استقلال را به راه انداخت. تفاوت صحبت های طباطبایی با سایر پیشکسوتان در این بود که خیلی از اتفاقات نه چندان مطلوب ماه های اخیر استقلال را به مدیریت جدید این باشگاه نسبت داد.

طباطبایی در لابلای صحبت‌های خود به نکته‌ای اشاره کرد که پرداختن به آن می‌تواند سرآغاز اتفاقات تازه‌ای در این باشگاه باشد. ملی پوش سابق آبی‌ها در خلال صحبت های تندی که علیه مدیران کنونی استقلال و به خصوص امیر حسین فتحی سرپرست این باشگاه مطرح کرد، به عدم علاقه او به ادامه همکاری با شفر برای فصل آینده اشاره کرد و گفت: این آقایان بی میل نیستند تا شفر تضعیف شود و آنها گزینه خود را به جای وی به استقلال بیاورند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر در این خصوص نشان داد فرد مورد علاقه فتحی که طباطبایی به صورت تلویحی به آن اشاره داشت، امیر قلعه نویی سرمربی تیم سپاهان اصفهان است. در واقع اشاره طباطبایی به این بود که در صورت تکرار نتایج ضعیف شفر در این فصل و عدم قهرمانی آبی پوشان در لیگ برتر، بستر برای بازگشت امیر قلعه نویی به این تیم آماده می شود.

قلعه نویی با ۵ عنوان قهرمانی پرافتخارترین مربی در تاریخ برگزاری لیگ برتر است و آنچه در خصوص استقلال و قلعه نویی می‌توان به آن اشاره کرد این است که همه قهرمانی‌های آبی پوشان در لیگ برتر با هدایت این سرمربی به دست آمده است.