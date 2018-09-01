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۱۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

مسئول برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات کاراته کشور:

نوجوانان اصفهانی مقام اول مسابقات کاراته کشور را به دست آوردند

نوجوانان اصفهانی مقام اول مسابقات کاراته کشور را به دست آوردند

آران و بیدگل - مسئول برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات کاراته کشور گفت: نوجوانان دختر اصفهانی مقام اول مسابقات کاراته کشور را به دست آوردند.

هادی نجفی دوست در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دوازدهمین دوره مسابقات کاراته دختران کشور سبکه جوکای دو در سالن شهدای فرهنگی آران و بیدگل برگزار شد، اظهار داشت: در این مسابقه استان اصفهان در رده نوجوانان و استان خراسان رضوی در رده های جوانان و بزرگسالان موفق به کسب مقام نخست شدند.

وی با اشاره به برگزاری این مسابقه با یاد و نام شهید مدافع حرم، شهید مصطفی زاهدی تصریح کرد: ایجاد شور و نشاط ورزشی به ویژه در بین نوجوانان و جوانان و توسعه ورزش در شهرهای کوچک از اهداف اصلی برگزار این مسابقه است.

مسئول برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات کاراته کشور تاکید کرد: امسال برای دومین سال متوالی شهرستان آران و بیدگل میزبانی مسابقات کاراته سبک (جوکای دو) قهرمانی کشور را برعهده دارد.

وی گفت: مسابقات کاراته مردان سبک (جوکای دو) قهرمانی کشور نیز به مدت دو روز طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه به میزبانی شهرستان آران و بیدگل در سالن شهدای ورزشکار این شهرستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4390662

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