مجله مهر – عارف چراغی: همین یک ماه پیش بود که در بحبوحه نوسانات ارزی و اعتصاب برخی از مغازهداران، تصویری از حجتالاسلام روحانی و چند تن از اعضای هیئت دولت از جمله واعظی رییس دفتر رییس جمهور و قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت منتشر شده در حالیکه برای کوهنوردی به توچال رفته بودند.
صبح شنبه ۲ تیر ۹۷ بود که عکس منتشر شده از رئیسجمهور در تلهکابین توچال منتشر کرد و منجر به واکنش های زیادی در فضای مجازی شد. این واکنش ها به حدی زیاد بود که دفتر ریاست جمهوری مجبور به پاسخگویی شد و واعظی باحضور در جمع خبرنگاران درباره این گردش پرحاشیه توضیحاتی ارائه کرد.
محمود واعظی در واکنش نسبت به تصاویر منتشر شده از رئیسجمهوری در مجموعه توچال گفته بود که «ما روز جمعه ٦ صبح کوه رفتیم این اولین بار هم نیست و وقتهایی روز جمعه به کوه می رویم؛ چرا باید انتقاد شود؟ آیا اینکه کسی ٦ صبح که بقیه در منزل خود خواب هستند به کوه برود اشکال دارد؟»
اگر چه کوهپیمایی به خودی خود مشکلی ندارد، اما در آن روزها مردم توقع داشتند، حجتالاسلام روحانی در تلاش برای مهار بحران اقتصادی و افسار گسیختگی نرخها باشد و اگر قرار است در جمع مردم حضور یابد به بازار و بین آنها برود؛ چرا که دقیقا یک روز قبل از ماجرای توچال بود که رسانهها از دلار ۸ هزار تومانی خبر داده و سکه برای اولین بار ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را تجربه کرده بود. بدیهی است که در چنین شرایطی رفتن به کوهپیمایی و انتشار عکسهای آن سبب بدبینی در بین اقشار مختلف جامعه میشود.
با وجود گذشته یک و ماه و اندی از گردش رییس جمهور اما حاشیههای آن تمام نشده است. چند روز گذشته، یک روزنامه محلی به نام باختر، گزارشی را منتشر کرد که در آن از قول یک بیمار ادعا شده که «جمعه یکم تیر ماه سال ۹۷ ساعت ۸:۳۰ صبح در بیمارستان چشم پزشکی توسط دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت تحت عمل جراحی قرار گرفته است.»
بر اساس اسنادی که همراه یک بیمار در اختیار این روزنامه قرار داده، هاشمی، وزیر بهداشت می بایست در صبح روز جمعه (اول تیر ماه سال جاری) در اتاق عمل، جراحی چشم انجام میداده اما شواهد و قرائن نشان می دهد که جناب وزیر نه تنها در اتاق عمل حضور نداشته بلکه در آن روز و آن ساعت همراه با رییس جمهور مشغول کوهپیمایی در ارتفاعات توچال بوده است.
روزنامه با استناد به مدارک بیمارستان این ادعا را کرده و در آخر پرسیده اگر آن روز وزیر بهداشت در گردش توچال بودند پس چه کسی این بیمار را عمل کرده است؟
این گزارش در به سرعت در رسانهها و فضای مجازی تحت عنوان "چه کسی به جای شما عمل میکند" دست به دست شد تا جایی که زارع نژاد مشاور وزیر بهداشت در واکنش به ادعای این روزنامه اعلام کرد: مطلب منتشر شده در روزنامه باختر و باز نشر آن در شبکههای اجتماعی با عنوان "چه کسی بجای شما عمل می کند؟ " کذب محض است.
او میگوید: بر خلاف ادعای فوق که با اطلاعات ناقص و متاسفانه رویکرد تخریبی مطرح شده، همراهی وزیر بهداشت با رییس جمهور در پیاده روی توچال در صبح زود روز پنجشنبه، و نه جمعه صورت گرفته است. بیمار یاد شده توسط دکتر هاشمی صبح جمعه مورد عمل جراحی قرار گرفته است و مستندات مربوطه نیز در بیمارستان چشم پزشکی موجود است.
زارع نژاد در حالی ادعا میکند که وزیربهداشت و رییس جمهور در روز پنج شنبه به توچال رفتهاند که در همان زمان واعظی رییس دفتر روحانی گفته بود که روحانی و تیماش در روز جمعه یکم تیر ماه به توچال رفته بودند.
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