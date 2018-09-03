صمد مرفاوی در گفتگو باخبرنگار مهر و در خصوص دیدار استقلال برابر السد که ۲۶ شهریورما برگزار خواهد شد گفت: بازی سختی پیش روی استقلال است و این تیم باید با یک برنامه ریزی مناسب به مصاف السدی برود که در تهران توانسته استقلال را شکست داده و حالا با آرامش کامل منتظر بازی برگشت است.

وی تاکید کرد: هرگز فکر نمی کردم که استقلال برابر السد این چنین شکست بخورد. پس از دقایقی از شروع بازی احساس می کردم آبی پوشان این دیدار را با نتیجه یک بر صفر یا در نهایت با تساوی به پایان خواهند رساند اما متاسفانه در نیمه دوم بی نظمی در استقلال موج می زد و همین مسئله باعث شد که استقلال ۳ گل دریافت و اگر خوش شانس نبود گل های دیگری را هم از حریف خود دریافت می کرد.

سرمربی پیشین استقلال در مورد تعویض های شفر برابر السد هم گفت: من کاری به تعویض های استقلال ندارم که شفر اشتباه کرده یا نه اما این روزها، استقلال حال و روز خوشی ندارد و نتوانسته نتایج قابل قبولی کسب کند البته وقتی این تیم، تراکتور سازی را برد مردم امیدوار شدند که استقلال به روز های خوب باز خواهد گشت اما متاسفانه شکست برابر السد و پارس جنوبی نشان داد که حال و روز استقلال خوب نیست. سه تساوی، یک برد و یک باخت نشان می دهد که شفر نتوانسته شرایط فصل پیش را برای استقلال تکرار کند.

صمد مرفاوی در پاسخ به این پرسش که مقصر اصلی این نتایج ضعیف چه کسی است گفت: مقصر اصلی جابجایی های زیادی است که در سطح مدیریت، کادر فنی و بازیکنان صورت گرفته است. استقلال در چند سال گذشته چندین مدیرعامل، چند سرمربی و تعداد زیادی بازیکن جابجا کرده و این مسئله ضربه زیادی به این تیم زده است. افشارزاده، افتخاری و فتحی نشان داده که تغییرات همیشه در استقلال بسیار زیاد بوده است و در سطح مربی هم در طول این ۴ سال گذشته چند مربی جابجا شده است. بنابراین نمی توان انتظار بیشتری از این استقلال داشت.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ استقلال، قراردادهایی است که مسئولان این تیم با بازیکنان بسته اند و در قرارداد آنها بندهایی وجود دارد که بازیکن به راحتی می تواند تیم را ترک کند. به عنوان مثال، تیام در استقلال چهره شد اما خیلی راحت توانست از استقلال جدا شده و به تیم دیگری بپیوندد. من هم امیدوارم دیگر چنین اتفاقاتی در استقلال رخ ندهد زیرا هیچ کس جز هواداران ضرر نخواهند کرد. آنهایی که در سرما و گرما و در بدترین شرایط، تیمشان را تنها نمی گذارند و تنها دلخوشی و امیدشان موفقیت استقلال است.

مرفاوی تصریح کرد: با توجه به نتایجی که استقلال در ۵ هفته اخیر کسب کرده و نتایجی که دیگر تیم ها بدست آورده اند هنوز این امیدواری وجود دارد که استقلال بتواند خود را به بالای جدول برساند و این میسر نخواهد شد مگر با وحدت و همدلی که بین تمامی اعضای باشگاه بوجود بیاد.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا شما مطالبات خود را از استقلال دریافت کرده اید یا خیر گفت: من طلب خود را از استقلال گرفته ام اما این کاش در این دوره مدیریت آن را می گرفتم که بسیار مطالبات دوستانه پرداخت شده است اما متاسفانه در زمان ما شرایط این گونه نبود و این مسائل خیلی زود حل نمی شد.