درخواست ۵ کشور از شرکتهای فناوری برای تسهیل جاسوسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، دولت های این کشورها که به کشورهای گروه پنج چشم شهرت دارند، از موسسات آی تی خواسته اند مشکلاتی عمدی در خدمات و محصولات رمزگذاری شده شان به وجود آورند تا آنها بتوانند هر زمان که خواستند از کاربران اینترنت جاسوسی کنند و اطلاعات خصوصیشان را به سرقت ببرند.

بیانیه دولت های یادشده در این زمینه حاصل برگزاری نشستی در هفته گذشته بین سران سازمان های اطلاعاتی این پنج کشور است که در این خصوص طیف گسترده ای از موضوعات مرتبط با فناوری بحث شده است.

البته در بیانیه یادشده ادعا شده ایجاد مشکلات عمدی تنها برای دسترسی قانونی به وسایل الکترونیک مردم و داده های ذخیره شده در آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

با این حال تجربه گذشته نشان می دهد دولت های یادشده نهایت سوءاستفاده را از آسیب پذیری های ایجاد شده توسط شرکت های فناوری به عمل می آورند.