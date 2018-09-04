به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم فوتبال امیدایران معتقد است با اجرای برنامه های آماده سازی و اتحاد و همدلی همه اعضای خانواده بزرگ فوتبال ایران می توان به شکست طلسم صعود به المپیک امیدوار بود.

زلاتکو کرانچار پس از برگزاری نشست های مشترک با مسئولان تیم ملی امید و تدوین برنامه آماده سازی این تیم در مسیر مسابقات مقدماتی المپیک ۲۰۲۰ گفت: برنامه ریزی لازم در این خصوص پیش از این صورت گرفته بود و در نشست مشترکی با آقای استیلی به جمع بندی و توافق نهایی رسیدیم. بر این اساس طبق برنامه در هر فرصت فیفادی تلاش می کنیم بین ۱۴ تا ۱۵ روز اردوی آماده سازی تیم امید را با حضور تمامی بازیکنان برگزار کنیم. نخستین اردوی مورد نظر در ماه مهر برگزار می شود و قصد داریم در هر اردو با حریفان بین المللی شامل بر تیم های ملی و باشگاهها مسابقات مهمی را برگزار کنیم. دومین اردو در ماه آبان به مدت دو هفته برگزار می شود و همچنین در سومین اردو که همزمان با تعطیلات نیم فصل لیگ برگزار خواهد شد در ماه دسامبر برنامه ویژه ای خواهیم داشت. در این اردو تلاش می کنیم با توجه به فرصت زمانی بهتری که در اختیار داریم در یک تورنمنت خوب شرکت کنیم و بتوانیم بازی های تدارکاتی مفیدی داشته باشیم. همچنین طبق برنامه پیش از آغاز مسابقات هم اردوی دیگری را برگزار خواهیم کرد تا با آمادگی کامل در این رقابت ها حضور یابیم.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران درباره هدفگذاری این تیم تصریح کرد: انتظار ما این است بین ۱۰ الی ۱۲ مسابقه تدارکاتی در این اردوها داشته باشیم که می تواند برنامه اجرایی خوب و مفیدی برای آماده سازی تیم باشد. البته تلاش ما این است که مسابقات مورد نظر مقابل تیم های بین المللی با کیفیت برگزار شود. در اینجا جا دارد از همراهی و همکاری فدراسیون فوتبال به دلیل شرایط بسیار مطلوبی که برای آماده سازی پیش از حضور در بازی های جاکارتا فراهم شد تشکر ویژه ای کنم. تمامی امکانات مورد نیاز خوشبختانه فراهم شده بود و هیچ مشکلی در این بخش نداشتیم. همچنین تشکر می کنم از رئیس فدراسیون و دبیرکل همچنین اعضای هیات رئیسه و کمیته فنی که با درخواست و سیاست ما برای حضور تیم زیر ۲۱ سال در این بازی ها موافقت کردند. البته ما در خصوص اعزام تیم زیر ۲۱ سال صحبت می کنیم اما به واقع بخشی از تیم ما حتی زیر ۱۸ سال بودند، بازیکنانی که در آینده می توانند توان و عملکرد به مراتب بهتری داشته باشند. هدف ما این بود که یک تیم شکل بگیرد و تجربه بین المللی مناسب را در این رقابت ها به دست آورد. همانطور که دیدیم برخی فدراسیون ها و کشورهای دیگر هم این سیاست را اجرا کردند. دیدیم که استراتژی درستی در این مقطع اتخاذ شد و امیدوارم با همین همکاری و استمرار این تعامل بتوانیم اردوهای بعدی را نیز با بهترین شرایط و در بالاترین سطح برگزار کنیم

وی در خصوص حضور در تمرینات تیم های باشگاهی افزود: هدف بزرگی داریم که بدون همکاری همه اهالی فوتبال محقق نمی شود. مربیان باشگاهی هم نقش بسیار مهمی در این پروژه دارند. من و همکارانم در تمرین باشگاهها حضور پیدا می کنیم و با مربیان در خصوص آخرین وضعیت بازیکنانشان گفت و گو خواهیم کرد.

کرانچار درباره دستاورد بازی های آسیایی برای تیم فوتبال امید تاکید کرد: فکر می کنم به بخش قابل توجهی از اهداف خودمان در این بازی ها دست یافتیم. تلاش ما این بود که یک تیم منسجم شکل بگیرد و تجربه بین المللی خوبی کسب کند. سه بازی تدارکاتی بسیار خوب قبل از آغاز رقابت ها داشتیم و پس از آن در مرحله گروهی و مرحله دوم ۴ بازی در جاکارتا انجام دادیم. طبیعتا این ۷ مسابقه برای ما بسیار مفید و ارزشمند بود. شناخت خوبی از اعضای تیم پیدا کردیم و تجربه خوبی هم برای نفرات ایجاد شد. همچنین توانستیم آنها را به خوبی در یک میدان مهم بین المللی آزمایش کنیم که همه اینها اهمیت زیادی دارد. من فکر می کنم بر این مبنا به بخش زیادی از خواسته های خودمان و کسب تجربه برای حضور در بازی های مقدماتی المپیک ۲۰۲۰ دست یافتیم.

وی درباره احتمال تغییر در تکریب امیدها اذعان داشت: بدون تردید شاکله اصلی تیم ما را نفراتی شکل می دهند که در این ۷ بازی حضور داشتند و البته نشان دادند از ظرفیت و توان خوبی برخوردار هستند. حضور در جاکارتا همانطور که خیال ما را در بعضی از پست ها راحت کرده از سویی به ما نشان داده که در بعضی از پست ها نیاز به تقویت و استفاده از گزینه های دیگری داریم. به طور مثال من احساس خلا در پست پلی میکر را داشتم و فکر می کنم حتما باید در این پست به دنبال یک گزینه ایده آل و توانمند باشیم.

در خصوص ترکیب تیم همچنین باید بگویم اولا ما تعدادی لژیونر توانمند در این رده سنی داریم که طبیعتا نمی توانستند در مسابقات جاکارتا حاضر شوند و از این بازیکنان استفاده خواهیم کرد. همچنین تعدادی از بازیکنان را داشتیم که متاسفانه نامشان در لیست ثبت نشده بود و نتوانستیم از آنها در این بازی ها استفاده کنیم. این نفرات به جمع ما اضافه خواهند شد

کرانچار در پاسخ به این سوال که رقیبان ایران در راه رسیدن به المپیک را چه تیم هایی می دانید گفت: همانطور که گفتید تیم های عربستان و ژاپن هم مثل ما با ترکیب زیر ۲۱ سال در بازی ها حضور داشتند. علاوه بر آنها که مثل همیشه تیم های قدرتمند و مدعی هستند من فکر می کنم نباید از چین، ازبکستان و حتی استرالیا غافل باشیم همینطور کره جنوبی که در همین مسابقات ۹ بازیکن این تیم هم زیر ۲۱ سال بودند. به هر ترتیب رقابت سختی برای صعود وجود خواهد داشت و ما حریفان قدرتمندی داریم. ابتدا باید به عبور از مرحله نخست دور مقدماتی فکر کنیم تا در مرحله نهایی برای کسب مجوز صعود تلاش کنیم.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران در پایان خاطرنشان کرد: می خواهم به مردم ایران بگویم که ما تمام تلاش خودمان را می کنیم و با بهترین برنامه ریزی و هدف گذاری به دنبال کسب این افتخار خواهیم بود. ما با نسلی آماده حضور در این رقابت ها می شویم که در رده پایه تجربه حضور در دو جام جهانی را داشته است. همچنین به خوبی می دانیم چه بازیکنان جوان و مستعدی در فوتبال ایران حضور دارند. تردید نکنید تمام توان خودمان را به کار می گیریم و این نسل توان شکستن این طلسم را دارند. باید برنامه های آماده سازی را در بالاترین سطح و با کیفیت مناسب دنبال کنیم، روحیه و اتحاد و همدلی لازم را ایجاد کنیم و با خود باوری به دنبال شکستن این طلسم باشیم. من از همه خانواده بزرگ فوتبال ایران و اهالی فوتبال درخواست می کنم با یکدلی و اتحاد در این مسیر سخت در کنار تیم امید فوتبال ایران باشند با این امید که طلسم صعود به المپیک را در کنار هم بشکنیم.