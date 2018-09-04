به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسن‌پور ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه بالغ‌بر ۶۰۰ هزار بازاری در بسیج اصناف عضویت دارند، ابراز داشت: بسیج اصناف با توجه به اینکه در هیئت عالی نظارت بر صنوف کشور نیز عضویت دارد لذا چیزی جدای از دولت نیست و در اصل با ورود به حوزه نظارت بر بازار و معرفی می‌کوشند تا بازار در شرایط ثبات قرار گیرد.

وی بابیان اینکه به دنبال کوتاه شدن دست دلالان از بازار و ایجاد ثبات اقتصادی هستیم، افزود: این روزها شاهد افزایش قیمت‌ها و عدم فروش کالا از سوی برخی فروشندگان هستیم ازاین‌رو برای متعادل کردن بازار به دولت پیشنهاد دادیم تا این اقلام از سوی تعاونی‌های صنفی در بازار توزیع شود.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی رعایت شود

رئیس سازمان بسیج اصناف بابیان اینکه عدم ثبات، اقتصاد کلان کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ابراز داشت: موضوع اقتصاد، تورم و اشتغال از بحث‌های امروز کشور محسوب می‌شود که باید برای هر یک از آن‌ها راهکار مناسب اتخاذ شود که تنها راهکار اتکا به توان داخلی و مبارزه جدی با قاچاق کالا است.

حسن‌پور بابیان اینکه در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند، تصریح کرد: این واحدها اشتغال ۷.۵ میلیون نفر را در پی داشته است لذا معتقدیم برای بازگشت به ثبات اقتصادی از طریق واحدهای صنفی باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی رعایت شود.

وی بابیان اینکه تورم و افزایش قیمت‌ها برای مردم کاملاً ملموس است، افزود: باید از تهدید و تحریم‌های اقتصادی فرصتی برای شکوفایی تولید بهره برد و معتقدیم با اصلاح راه‌کارهای تیم اقتصادی دولت اگر به توان داخلی خود تکیه کنیم می‌توانیم از این شرایط حساس به‌خوبی گذر کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا حسن پور به منظور شرکت در مجمع سالانه بسیج اصناف و فعالان اقتصادی به گرمسار سفر کرده بود.