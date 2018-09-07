بیژن ذوالفقارنسب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعطیلی رقابت های لیگ برتر فوتبال در هفته های ابتدایی این مسابقات گفت: به نظرم این تعطیلات برای تیم هایی که خیلی دیر خودشان را آماده مسابقات کردند فرصت خوبی است تا وضعیتشان را بهبود ببخشند. تیم هایی هستند که متاسفانه خیلی زود کادر فنی خود را تغییر دادند. من نمی خواهم از عملکرد مربیان قبلی این تیم ها دفاع کنم اما معتقدم آقایان نباید نگاه کوتاه مدت در این زمینه داشته باشند. وقتی فردی را انتخاب می کنند باید امکانات لازم را در اختیارش هم قرار دهند. اینکه بخواهند خیلی زود از اسم بزرگان فوتبال برای رسیدن به برخی مقاصد فوتبالی و غیرفوتبالی خود بهره ببرند کار صحیحی نیست.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس افزود: اما همین تعطیلات برای تیم هایی که توانسته بودند تا حد زیادی در مسیر پیشرفت قرار بگیرند مضر است. لیگ باشگاهی هرچه پویاتر و بازی تیم ها منظم‌ برگزار شود نتیجه خوبی هم در فوتبال ملی و باشگاهی می گیریم.

وی در خصوص بازی برگشت پرسولیس مقابل الدحیل قطر نیز صحبت کرد و تاکید داشت: به هیچ وجه نباید پرسپولیسی ها تصور کنند خیلی راحت می توانند باخت یک بر صفر را جبران کنند. الدحیل تیم قدرتمندی است و اگر بازیکنان پرسپولیس لحظه ای غفلت کنند آنها می توانند راه نفوذ را پیدا کرده و ضربه بزنند. الدحیل تیم بسیار باهوشی است و می تواند مشکل آفرینی کند.

ذوالفقارنسب درباره شانس استقلال و پرسپولیس برای صعود به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا افزود: باخت سه بر یک استقلال مقابل السد راه صعود شاگردان وینفرد شفر به مرحله نیمه نهایی را دشوار کرده است. فکر می کنم پرسپولیس اگر بتواند به دور از هیجان در ورزشگاه آزادی بازی کند شانس خوبی برای حضور در جمع چهارتیم پایانی دارد. هواداران پرسپولیس باید صبر و حوصله به خرج بدهند و با رفتارهای خود بار روانی را به بازیکنان خودی وارد نکنند.