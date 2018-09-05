به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شاید شما هم قصد دارید که در زمینههای حقوقی فعالیت داشته باشید، باید بدانید کشور اسپانیا جایی است که میتوانید به این هدف جامه حقیقت بپوشانید.
تحصیل در اسپانیا در رشتههای عمران، برق، مدیریت و حقوق در کنار امتیازهای ارزشمندی مثل تحصیل کم هزینه و حتی رایگان، امکانات دانشجویی مناسب، آب و هوای خوب و شرایط زندگی مطلوب باعث شده که این کشور همواره جز یکی از پرطرفدارترین مقاصد تحصیلی دنیا باشد.
باید بدانید که در این کشور مقطع لیسانس (رشتههای مهندسی، پزشکی و دندانپزشکی و ...) تقریبا رایگان است، همچنین تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد نیز دارای هزینه بسیار کمی است و مقطع دکتری نیز بصورت رایگان ارائه میشود.
در کشور اسپانیا امکان تحصیل در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی نیز برای دانش آموزان بینالمللی فراهم است، به این معنا که کسانی که دارای مدرک دیپلم هستند می توانند در دانشگاههای دولتی اسپانیا تحصیل کنند، هزینه تحصیل در این دورهها بسیار کم است، نکتهای که قابل توجه است این است که تحصیل در دانشگاههای دولتی به زبان اسپانیایی است، در حالی که تحصیل در دانشگاههای خصوصی به زبان انگلیسی نیز امکان پذیر است.
بر اساس بررسیهای انجام شده، دانشجویانی که در کشور اسپانیا تحصیل میکنند، در صورتی که دانش کافی به زبان اسپانیایی داشته باشند، میتوانند بخش زیاد یا حتی تمام هزینههای زندگی خود را از طریق کار کردن تامین کنند. باید به این موضوع توجه داشت که تمام دانشجویان در کشور اسپانیا اجازه کار دارند، همچنین بعد از دوره تحصیلی خود نیز می توانند از طرق مختلف اقامت خود را تمدید کنند.
سایر رشتههای محبوب در کشور اسپانیا:
معماری
روابط بینالملل
ادبیات آمریکای لاتین
ادبیات اسپانیا
فلسفه
موسیقی
بازاریابی و فروش
گردشگری و توریسم
یکی از موضوعات جالبی که درباره اسپانیا همیشه توجه دانشجویان را جلب میکند، این است که ارائه مدرک زبان برای اخذ پذیرش دانشگاههای این کشور اجباری نیست. کشور اسپانیا با زبان رسمی اسپانیایی، دارای دانشگاه هایی است که بسیاری از رشته های تحصیلی را در قالب زبان انگلیسی ارائه می کنند و این بدین معناست که شما برای تحصیل در این کشور مجبور به یادگیری زبان سوم نیستید، البته واضح است دانش زبان انگلیسی برای دانشجویان مورد نیاز است.
بر اساس گزارش سایت TopUniversities، تعدادی از دانشگاههای اسپانیا جز ۵۰ دانشگاه برتر دنیا هستند که کمتر از ۵۰ سال از تاسیس آنها میگذرد و این بدین معنی است که این مراکز آموزشی توانستهاند در طی مدت زمانی کمتر از ۵۰ سال اعتبار خوب و قابل توجهی را از جهات مختلف کسب کنند، بر همین اساس این دانشگاهها در طی سالهای اخیر مورد انتخاب بسیاری از دانشجویان بینالمللی بودهاند.
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