۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

جانشین فرمانده مرزبانی خوزستان:

محموله کنسروهای قاچاق در سواحل خوزستان متوقف شد

اهواز ـ جانشین فرمانده مرزبانی خوزستان از توقیف یک فروند شناور باری و کشف بیش از چهار هزار قوطی کنسرو زیتون در اروند رود خبر داد.

سرهنگ نادر سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به چرخه اقتصاد داخلی کشور و مبارزه بی امان با قاچاقچیان سوخت و کالا دریابانان پایگاه دریابانی آبادان روز گذشته موفق شدند یک فروند شناور باری حامل محموله کنسروهای قاچاق را در آب های شمالی خلیج فارس متوقف کنند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از شناور توقیف شده ۸۱۹ کارتن ۶ عددی مجموعا چهار هزار و ۹۱۴ قوطی کنسرو زیتون که قاچاق و بدون مجوز قانونی بارگیری شده بودند را کشف کردند.

جانشین فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به دستگیری ۶ متهم در این زمینه تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد کردند که پس از تکمیل پرونده مقدماتی به همراه متهم تحویل مراجع ذیصلاح شد.

سرهنگ سهیلی در پایان گفت: دریابانان خوزستان با اشرافیت اطلاعاتی عملیاتی بر آب های ساحلی استان هرگونه تحرکات را زیر نظر گرفته و با قانون شکنان و مخلان اقتصاد داخلی برخورد جدی می کنند.

