به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «مثل شیشه مثل سفال» با حضور نرگس فرجاد امین، نویسنده اثر و علی درستکار پژوهشگر، احمد دهقان رمان نویس و سارا عرفانی نویسنده رمان در فرهنگسرای رسانه و شبکه های مجازی برگزار شد.

احمد دهقان در این نشست گفت: خیلی خوشحال هستم که برای رونمایی از یک رمان جدی از یک نویسنده جدی در این جا حضور دارم. ظهور یک نویسنده جدی در ادبیات ما یک اتفاق خوب است و امروز شروع یک نویسنده جدی است.

او افزود: یکی از نکات مثبت این داستان شخصیت پردازی های آن است. آدم ها انگار در این داستان خلق شدهاند.

دهقان ادامه داد: نکته دیگر درباره این کتاب این است که برخی فکر میکنند داستان های دینی فقط برای افراد مذهبی و دارای شخصیت های مذهبی است. داستان های ما همیشه مانیفست می دهند.اما نویسنده این کتاب این کار را نکرده است. از این روست که می گویم این نویسنده موفق خواهد شد.

وی همچنین ابراز کرد: برخلاف تلویزیون که آدمها در آن چهره می شوند و یا به راحتی یک نفر از بین می رود، در ادبیات یک فرد می تواند بنویسد اما نمی تواند نویسنده باشد. بدین معنا که اگر یک کار نویسنده خوب باشد، مردم او را می خواهند و به او و کارهایش روی می آورند. مصطفی مستور نمونه همین مدعاست. یک فرد از جنوب آمد یک کتاب به نام روی ماه خدا نوشت و مردم به او روی آوردند.

دهقان تاکید کرد: یک فرد با ضرب و زور نمی تواند نویسنده شود. فرجاد امین را مخاطبان می خوانند و این جاست که آزمون او شروع شده است.

او افزود: ادبیات ما به نویسندگانی احتیاج دارد که حرفی برای گفتن داشته باشند و دنیا را جور دیگر ببینند.

او در ادامه درباره شخصیت پردازی داستان گفت: این موضوع به خوبی مهندسی و چینش شده است. اما درباره حذف یا اضافه کردن داستان، این موضوع کاملا سلیقه ای است.برخی مینیاتوری مینویسند وبرخی به این موضوع معتقد نیستند.

علی درستکار پژوهشگر و مجری برنامه‌های صدا و سیما در ادامه این نشست گفت: مفاهیم دینی و جذابیت آن ها مانند نمک در غذاست. به این معنا که به خودی خود در زندگی همه ما وجود دارد. اما ماجرا چیست که برخی فکر میکنند که دین جذابیت ندارد و میخواهند به زور برای دین جذابیت ایجاد کنند. پیغمبر اسلام و ائمه ما برخوردشان چگونه بوده است ؟ چه اصراری داریم که با تعریفی که ما داریم برای دین جذابیت ایجاد کنیم.

وی افزود: پردازش داستان این کتاب خوب بوده است به این دلیل که انتظار و مفهوم آن شاهرگ شیعه است.

این پژوهشگر افزود: جوانان ما به طور اتوماتیک از دین گریز ندارند مگر در موارد خاص که بداخلاقیهایی دیده باشند؛ که در این موارد خاص هم باید بگذاریم جوانان صحبت‌های خود را بیان کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت به همان دلیل که جوان از دین فرار نمی کند می تواند با این داستان ارتباط برقرار کند.

در ادامه عرفانی دیگر کارشناس و نویسنده حاضر در این نشست گفت: امروز برای اینکه بتوانیم مخاطب را برای یک داستان جذب کنیم یک هنر است. این موضوع با توجه به گسترش ارتباطات و حتی داستان های مینیمالیستی بسیار سخت شده است. به لحاظ فنی این موضوع از همان ابتدای قصه شروع می‌شود.

او افزود: یکی از نکات مثبت این رمان این بود که شخصیت‌های داستان علی‌رقم اینکه مذهبی هم هستند اما اشتباهاتی مرتکب می‌شوند که در پیشروی داستان، آن ها هم مانند واقعیت به اشتباهات خود پی می‌برند. این نکته نشان می دهد نویسنده سعی کرده واقعیات را در نظر بگیرد وسعی و خطار را در شخصیت پردازی ها انجام داده است.

این نویسنده افزود: موضوع دیگر این است که وقتی یک نویسنده جرات می کند و قدم در داستان های دینی بر می دارد خیلی تصمیم شجاعانه و مثبتی است. ای کاش در داستان های مذهبی هم به نقطه ای برسیم که مخاطب هر نویسنده با هر نوع قلمی را بتواند در این حوزه انتخاب کند و برای موضوعات مختلف این حوزه آنقدر کتاب باشد که توانایی انتخاب بهترین ها برای مخاطب فراهم باشد.

عرفانی در ادامه گفت: مخاطبان دو دسته هستند. برخی می خواهند آنقدر داستان طولانی باشد تا در داستان غرق شوند و برخی هم معتقدند داستان باید کوتاه باشد و از شخصیت های فرعی در رمان استفاده نکرد. اما در رمان مثل شیشه مثل سفال علی رغم وجود شخصیت های فرعی، همه چیز سر جای خودش بود.

در این نشست، نرگس فرجاد امین نویسنده اثر «مثل شیشه مثل سفال» با تاکید بر اینکه تفکر و باور در دنیای امروز بسیار مهم هستند گفت: اگر نویسنده حرفی برای گفتن داشته باشد که از سر همین تفکر و باور باشد، می تواند آن را جاری کند و طبیعتا مردم هم آن را می پذیرند.

او ادامه داد: زمانی که خودم مخاطب ادبیات بودم به حوزه دینی علاقه مند بودم و کتاب های این حوزه را بیشتر مطالعه می کرد. زمانی هم که تصمیم به نویسندگی گرفتم این علاقه من باعث شد در این حوزه فعالیت کنم تا از این طریق به فکر کسانی باشم که مانند من به این موضوع علاقه دارند .

این نویسنده افزود: در این رمان قصد داشتم تا یک سبک زندگی را بیان کنم. سید داستان کتاب من از چند شخصیت که آن ها را همه ما دوست داریم برگرفته شده است.

فرجاد امین در ادامه به موضوع انتظار در رمان خود اشاره کرد و گفت: مواجه با شرایط سخت دو نوع است. موضوعات شخصی که با دعا و نیایش حل می شود. و در بعد اجتماعی هم این موضوع با منجی حل می شود و تنها راه نجات، حضور منجی است.

او در ادامه به مسایل مطرح شده تاریخ معاصر در کتاب اشاره کرد و گفت: به این موضوع علاقه مند هستم که مسایل و موضوعات دوره معاصر را به نوعی در داستان هایم دخیل کنم و این موضوعات هیچ ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد و تنها علاقه شخصی است.