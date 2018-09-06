سیدجواد ساداتی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به باقی ماندن مشکل تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایط جنگ اقتصادی، اظهار داشت: انتظار ما از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که وقتی بانک‌ها مصوبه دولت را رعایت نمی‌کنند، در هیئت دولت فریاد بزنند.

وی افزود: از یک‌طرف بانک‌ها در اجرای مصوبات حمایتی دولت کارشکنی می‌کنند و از طرف دیگر، برخی دستگاه‌های سرمایه‌ای در گمرک معطل مانده ولی کسی کاری برای ترخیص آنها نمی‌کند.

نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله تأمین مواد اولیه برای صنایع بسیار مهم است، مشکل صنعت فرش را گوشزد کرد و گفت: اگر تأمین مالی برای این صنایع صورت نگیرد، نمی‌توانند مواد اولیه بخرند و به عنوان مثال، فقط در یک شهر مانند کاشان ۵۵ هزار نفر در صنعت فرش بیکار می‌شوند.

ساداتی‌نژاد تأکید کرد: یک کمیته ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این مسئله را با فوریت پیگیری کند و با هماهنگی بانک مرکزی، دو یا سه بانک مأموریت تأمین خط اعتباری برای مواد اولیه این صنایع را بر عهده بگیرند؛ در غیر اینصورت، اگر از دو هفته آینده بگذرد، دیگر دیر خواهد شد.

دو اقدام ضروری برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن

وی به فعالیت شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی قوا اشاره کرد و اظهار داشت: ولی‌فقیه بخشی از اختیاراتش را به این شورا تفویض کرده و این نشانه‌ درک صحیح از شرایط است، اما تا الان که ۱۰ الی ۱۲ جلسه در این شورا تشکیل شده، نتیجه خاصی در عمل مشاهده نشده و پویایی و چابکی لازم دیده نمی‌شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، با اشاره به دو اقدام ضروری و فوری در شرایط مقابله با جنگ اقتصادی دشمن عنوان کرد: در گام اول باید توجه داشت که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های کنونی برای شرایط عادی است، نه شرایط جنگ اقتصادی؛ در حال حاضر در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، بنابراین تمام آیین‌نامه‌ها و بروکراسی‌های اداری باید اصلاح شود و این هم وظیفه دولت است.

ساداتی‌نژاد به نکته دوم اشاره کرد و افزود: اطلاع‌رسانی در زمان جنگ بسیار مهم است؛ الان هم رئیس‌جمهور و هم اعضای دولت تقریباً غایب هستند و انتظار این است که به طور منظم هر هفته با مردم صحبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی جبهه مقابل دائم بر ابهامات، تردیدها و ناامیدی‌ها می‌افزاید، جبهه خودی هم باید خلاء اطلاع‌رسانی را جبران کند اما متأسفانه این‌طور نیست و در این شرایط دولت سخنگو هم ندارد.

جای خالی وزارت علوم و بدنه دانشگاهی در ستاد جنگ اقتصادی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به وظایف نظام آموزش عالی کشور برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن اشاره کرد و با انتقاد از عملکرد ستاد وزارت علوم در این زمینه اظهار داشت: دانشمندترین و متخصص‌ترین افراد این جامعه در دانشگاه‌ها هستند و برای تربیت اینها هزینه شده تا در روز مبادا به داد کشور برسند؛ روز مبادا الان است، اما چطور این افراد به کار گرفته شده‌اند؟

ساداتی‌نژاد گفت: وزیر علوم در کجای پازل ستاد مقابله با جنگ اقتصادی قرار دارد؟ آیا سرمایه‌های فکری دانشگاه‌ها برای مقابله با جنگ اقتصادی به میدان آورده شده است؟

وی افزود: وزارت علوم باید نقش «مسئله حل‌کن» را در کشور داشته باشد و با بهره‌گیری از بدنه متخصصان دانشگاهی، به مسئولان بخش‌های مختلف دولت به ویژه بانک مرکزی، راهکارهای روشن، بومی و عملیاتی ارائه کند.