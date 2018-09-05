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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰:۱۳

طی مراسم اختتامیه انجام شد؛

معرفی برگزیدگان سی و یکمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان

معرفی برگزیدگان سی و یکمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان

اصفهان - برگزیدگان سی و یکمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در مراسم اختتامیه و با حضور مسئولان و هنرمندان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان سی و یکمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در مراسم اختتامیه و با حضور مسئولان و هنرمندان معرفی و پروانه زرین جشنواره را دریافت کردند.

بر این اساس اسامی برگزیدگان در بخش‌های سینمای ایران به شرح زیر اعلام شد.

بخش سینمای ایران:

بهترین فیلم پویانمایی کوتاه: فیلم «باربر» به کارگردانی داریوش اسکویی

بهترین فیلم کوتاه داستانی: فیلم «مارلون» به کارگردانی درناز حاجی‌ها

بهترین بازیگر کودک: به طور مشترک سجاد اسماعیلی برای بازی در فیلم «لکنت» و «سامیار محمدی» برای بازی در فیلم تپلی

تقدیر بازیگری: مرتضی حسینی برای بازی در فیلم «سوم شخص غایب»

بهترین فیلمنامه: میترا تیموریان و غلامرضا رمضانی برای فیلم «ضربه فنی»

بهترین کارگردانی: محمدرضا حاجی غلامی برای فیلم «لکنت»

بهترین فیلم سینمایی کودک: «پاستاریونی» به تهیه کنندگی بیتا منصوری

بهترین فیلم نوجوانان: فیلم ضربه فنی به تهیه کنندگی غلامرضا رمضانی

جایزه ویژه هیئت داوران: به طور مشترک برای فیلم‌های «آخرین داستان» به کارگردانی اشکان رهگذر و فیلم «لکنت» به کارگردانی محمدرضا حاجی غلامی

جایزه ویژه زاون قوکاسیان: فیلم «ضربه فنی» به کارگردانی غلامرضا رمضانی

آثار داستانی سینمای ایران:

بهترین فیلمنامه بلند داستانی: شریف کاظمی و رضا آقایی برای نگارش فیلم «عینک»

بهترین کارگردانی: به خانم پرنیا کاظمی برای فیلم »بُروا»

بهترین تهیه‌کنندگی: به مهرداد مجیدی برای تهیه کنندگی فیلم «بُروا» رسید.

جایزه شهید بهنام محمدی: سعید حاجی غلامی برای فیلم کوتاه «جمعه گل»

آثار مسابقه‌ای سینمای کودکان و نوجوان ایران:

بهترین فیلم کودک: «پاستاریونی» به تهیه کنندگی بیتا منصوری

بهترین فیلم نوجوانان: «ضربه فنی» به تهیه کنندگی غلامرضا رمضانی

بخش بین الملل:

بهترین فیلم کودک و نوجوان: فیلم «تنها» به تهیه کنندگی داوید مونرو از کشور فرانسه

بهترین فیلم کوتاه داستانی: «فقط برو» به کارگردانی پاولز دونیکو

بهترین فیلمنامه: دامیان مانیول و کوئین ایگاراچی برای فیلم «شبی که شنا کردم»

بهترین کارگردانی فیلم بلند: محمدرضا حاجی غلامی برای فیلم «لکنت» از ایران

جایزه ویژه هیئت داوران: کامیلا آندینی برای فیلم «دیدن یا ندیدن» از کشور اندونزی

جایزه بهترین فیلم بلند داستانی: «خانه» اثر کیم جونگ وو از کره جنوبی رسید.

جایزه ویژه یونیسف:

بهترین بازیگر کودک و نوجوان: به سجاد اسماعیلی به خاطر فیلم «لکنت»

دیپلم افتخار یونیسف: محمدرضا حاجی غلامی برای فیلم «جمعه گل»

بهترین فیلم یونیسف: امیر مشهدی عباس برای فیلم «دوچ»

جایزه سیفژ:

بهترین فیلم: «خانه» به کارگردانی کیم جونگ وو از کره جنوبی

بخش پویانمایی:

بهترین کارگردانی: اشکان رهگذر «برای انیمیشن «آخرین داستان»

بهترین انیمیشن کوتاه: فیلم «بدو رستم بدو» به کارگردانی حسین ملایمی

بهترین انیمیشن بلند فیلم «عملیات کاتماندو »از کشور کانادا

کد مطلب 4395539

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