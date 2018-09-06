مراسم اعلام عزای ماه محرم در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعلام عزای محرم از سوی شورای هیئات مذهبی استان کرمانشاه شامگاه روز گذشته در هیات محبان شاهزاده علی اکبر برگزار شد.

پیرو سنت هرساله شورای هیئات مذهبی استان کرمانشاه، مراسم اعلام عزای محرم با حضور مسئولین فرهنگی استان و اقشار مختلف مردم در هیأت محبان شاهزاده علی اکبر برگزار شد که جمع کثیری از شهروندان نیز در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم سخنرانان به ذکر مصیبت‌های ائمه اطهار (ع) در واقعه کربلا و فلسفه اصلی این قیام که همان امر به معروف و نهی از منکر است پرداختند.