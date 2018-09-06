دستگیری فرد زورگیر در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین براری اظهار داشت: ماموران در حین گشت زنی بودند که راننده یک دستگاه تاکسی به آن ها مراجعه و عنوان کرد مسافری را سوار کرده و پس از مدتی با تهدید اسلحه سرد وی را مورد زورگیری قرار داده است.

وی افزود: با حضور به موقع ماموران پلیس و راهنمایی شاکی نسبت به دستگیری فرد زورگیری قبل از فرار اقدام و به کلانتری منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: فرد متهم در کلانتری به زورگیری از راننده تاکسی اعتراف و سپس با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

وی تاکید کرد: ماموران انتظامی در هر شرایطی آماده کمک به شهروندان و مقابله با افراد تبهکار و مجرم هستند.

سرهنگ براری در پایان از شهروندان خواست که در صورت تهدید شدن از سوی فرد و یا گروهی خاص موضوع را با ماموران انتظامی در میان گذارند.