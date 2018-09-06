به گزارش خبرنگار مهر، حسین راغفر اقتصاددان اصلاح طلب، در کنگره حزب مردم سالاری اظهار داشت: رقابت های سیاسی موجب شد تا جام زهر را به حضرت امام بدهند؛ امروز هم مشغول تدارک جام زهری دیگر به رهبر معظم انقلاب هستند تا مقاومت ها را در برابر مذاکره بشکنند.



وی افزود: آنچه اتفاق افتاده، چپاول مردم و زمینه سازی برای فروپاشی و کودتا است. من تاسف می خورم دستگاه های امنیتی کجا هستند؟



راغفر تصریح کرد: یک گروه نفوذی جهت ضربه زدن به انقلاب در اقتصاد ورود کرده است؛ با گزاره های غلط، ذهن مسئولان ما را پر کرده اند.



وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۹ تا امروز در اقتصاد رکود داریم و ۸ سال است که پوست مردم ما کنده شده است؛ افزایش قیمت دلار، کارت دعوت مستقیم برای شورش است.

راغفر اظهار داشت: راه حل مسائل امروز کشور، سیاسی است. ما نگران حمله نظامی نیستیم؛ ما امروز نیازمند بازسازی اعتماد عمومی هستیم و این بازسازی هم عزم سیاسی است.



وی با بیان اینکه راه حل اساسی برای کشور داریم گفت: باید ارز ثانوی در کشور تعطیل شود و قیمت آن برای سه الی چهار سال، تثبیت و عرضه و تقاضای آن کنترل شود.



راغفر اضافه کرد: گفته می شود در هیئت دولت، آقای رییس جمهور می گوید با افزایش نرخ بلیط هواپیما مخالف است اما چطور نرخ بلیط هواپیمایی که در اختیار خود دولت است افزایش می یابد؟ مثل اینکه عده ای با افزایش قیمت ها موافقند.