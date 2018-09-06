به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جنتی رئیس مجلس خبرگان در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی به تشکیل هیات اندیشهورز در این مجلس اشاره کرد و گفت: علاوه بر تدوین آیین نامه اجرایی هیئتهای اندیشهورز، کارگروههایی نیز با موضوعات دین و فرهنگ، اقتصادی، اجتماعی- سیاسی، علم و فناوری و حقوقی- قضایی تشکیل شده و در حال فعالیت هستند.
رئیس مجلس خبرگان مسئله اصلی کشور را اقتصاد، نابسامانیهای بازار ارز و گرانیها خواند و خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی با توجه به گرفتاریهای مردم، نیازمند حرکت انقلابی و جهادی برای عبور از مشکلات هستیم.
همچنین آیتالله موحدی کرمانی نایب رئیس مجلس خبرگان با برشمردن محورهای سخنان نمایندگان خبرگان در اجلاسیه اخیر گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی مردم، موضوع اجلاس اخیر مجلس خبرگان به مسائل اقتصادی و میزان موفقیت قوای سهگانه در حل آنها اختصاص داده شد.
رئیس مجلس خبرگان مسئله اصلی کشور را اقتصاد، نابسامانیهای بازار ارز و گرانیها خواند و خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی با توجه به گرفتاریهای مردم، نیازمند حرکت انقلابی و جهادی هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جنتی رئیس مجلس خبرگان در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی به تشکیل هیات اندیشهورز در این مجلس اشاره کرد و گفت: علاوه بر تدوین آیین نامه اجرایی هیئتهای اندیشهورز، کارگروههایی نیز با موضوعات دین و فرهنگ، اقتصادی، اجتماعی- سیاسی، علم و فناوری و حقوقی- قضایی تشکیل شده و در حال فعالیت هستند.
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