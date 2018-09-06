به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، با حضور باب‌الله فتحی فرماندار ویژه ملایر، سعیدکتابی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار، داوود صفی مدیر روابط‌عمومی فرمانداری، رضا جمال‌زاده رئیس و طالب ترکاشوند معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر، امید وفایی مدیر انجمن سینمای جوانان ملایر و مدیر اجرایی جشنواره، حبیب‌الله حیدری مدیر انجمن سینمای جوانان همدان و مسئولان انجمن سینمای جوانان ایران و جمعی از هنرمندان عکاس و فیلمساز، شصتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان ملایر «آگِر» آغاز شد.

در این مراسم حاضران پس از ادای احترام به مقام والای شهدای گمنام بر سر مزار ایشان، در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر حضور یافته و با افتتاح نمایشگاه عکس جشنواره، زنگ آغاز به کار جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان ملایر «آگِر» به صدا درآمد.