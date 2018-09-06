به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، سردار سرتیپ پاسدار قاسم تقی زاده ظهر امروز در مراسم افتتاح مرکز فرهنگی، آموزشی و بصیرت افزایی الغدیر که در محل این مرکز برگزار شد، با نگاهی گذرا به مباحث انقلاب اسلامی اظهار داشت: آمریکا بالغ بر یک سوم بودجه ایران در پیش از انقلاب اسلامی را با به کارگیری مزدوران داخلی در اختیار خود قرار داده بود و با دلار ارزان قیمت نفت ایران را خریداری و آن را با قیمتی بالاتر به کشور ژاپن می فروختند.



وی با اشاره به وابستگی های شدید ایران در صنایع دفاعی به خارج در دوران پهلوی افزود: فروش سلاح به ایران یکی از راه های نفوذ و چیرگی آمریکا در دوران پهلوی بود و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از نظر خودکفایی صنایع دفاعی توفیق خاصی نداشت و در تمام امور و صنایع نیازمند کشورهای غربی و به ویژه آمریکا بود.



جانشین وزیر دفاع با بیان اینکه در ابتدای هشت سال دفاع مقدس خیلی از نیازمندی های رزم زمینی را نداشتیم و بیشترین تجهیزات خریداری شده عمدتا راداری دور برد و هواپیماهای جنگنده و هلی کوپتر بود و در حوزه پدافند هوایی هیچ تجهیزاتی نداشتیم و با پیروزی انقلاب اسلامی تمام نفوذ و امتیازات آمریکا در ایران از بین رفت و همین مسئله نیز سبب می شود کینه توزانه دشمنی عمیق خود با انقلاب اسلامی را ادامه دهند.



جانشین وزیر دفاع با اشاره به دفاع جانانه ملت ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله دشمنان به کشورمان و برخی از تجربه های مثبت جنگ تحمیلی عنوان کرد: در جنگ تحمیلی این حقیقت نمایان شد که کشورهای سرمایه دار غرب و شرق با مکیدن منابع طبیعی کشورهای دیگر مانند ذخایر نفت و گاز در صنایع نظامی و تکنولوژی های مختلف پیشرفت های فراوانی کرده بودند و از همین رو نیز کشور در دوران جنگ به این نتیجه رسید که باید به سراغ نقاط ضعف دشمن برود.



تقی زاده با بیان اینکه بودجه نظامی آمریکا در سال جاری بیش از هفتصد و ۱۶ میلیارد دلار است، گفت: به همین دلیل ما به دنبال جنگ ناهم تراز رفتیم و با رصد نقاط ضعف دشمن متوجه شدیم که نقاط ضعف بسیار سنگینی را آمریکایی ها و همپیمانان آنان دارند و از مشاهده مانورهای دشمن بسیاری از نقاط ضعف آنها نمایان شد؛ لذا دریافتیم که باید تکنولوژی تهدیدشان را با تکنولوژی های غیرهم تراز و غیر قابل پیش بینی پاسخ دهیم.



جانشین وزیر دفاع خاطرنشان کرد: با کمترین هزینه و کیفیت بالا و با تاکتیک ها و استراتژی های بومی و استفاده از نیروهای مغزافزار متدین، ولایی و هوشمند خود توانسته ایم توان بازدارنگی ایران را در برابر تهدید های خارجی توانمند کنیم.



وی با تاکید بر برخی از توانمندی های ایران در عرصه های دفاعی ابراز کرد: امروز ایران در امر بازدارندگی دارای توان و قدرت بسیار بالایی است با موشک های پیشرفته دارای توانمندی و قدرت نظامی و دفاعی برتر هستیم.



تقی زاده، با تاکید بر اینکه به طور قطع دوران بزن در رو تمام شده است ادامه داد: وزارت دفاع با اندیشه های داهیانه مقام معظم رهبری در این مسیر حرکت کرده و امروزه در بازدارندگی فعال، استفاده از انواع موشک های پیشرفته و مبارزه با تهدیدات دریایی دشمن، تجهیزات، ادوات نظامی و نیروی انسانی ممتاز و پیشرفته ای داریم.



جانشین وزیر دفاع با بیان اینکه تمام تحرکات امریکا و کشورهای مزدور آنها در منطقه رصد می شود، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار آمریکایی در منطقه خاورمیانه حضور دارند که کار ایران را در برابر تحرکات احتمالی و مقابله به مثل راحت تر می کند.



تقی زاده با هشدار به آمریکا در صورت ماجراجویی های احتمالی خاطرنشان کرد: در صورتی که آمریکا بخواهد کاری بر خلاف اصول و موزاین اخلاقی و انسانی اجام دهد باید آماده انتقام و تلفات جانبی آن باشد.



وی تصریح کرد: قدرت و عمق نفوذ ایران فراتر از خاورمیانه است، ایران در مبحث دفاع و بکارگیری تکنولوژی های نوین، استفاده از فضای ماورای جو قدرت فرا منطقه ای دارد و در این عرصه ها دارای حرف و ایده است، در چهلمین سال انقلاب اسلامی شاهد پرتاب ماهواره های ایران به فضا خواهیم بود.



جانشین وزیر دفاع بیان کرد: رسیدن به تکنولوژی های غیر هم تراز و غیر مشابه از دستاوردهای بزرگ نیروهای مسلح است، دایر کردن مراکز مختلف مطالعات آینده نگری و توسعه مراکز فناوری در دستیابی به فناورهای نوین و غیر هم تراز نقش مهمی داشته است.



تقی زاده با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مسلح کشور بیان کرد: ایران با اطلاعات دقیق و کافی خود تمام تحرکات امریکا را زیر نظر دارد و آماده هر گونه مقابله در برابر تحرکات آمریکا، اسرائیل و جنگ های نیابتی است.



وی ابراز کرد: توسعه مباحث بصیرت افزایی از مهمترین سیاست هایی بوده که در کنار توسعه مباحث فنی و ابتکارات جدید نظامی دنبال می شود، سازمان عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح سازمانی بسیار فعال و پویا بوده و اقدامات بسیار نوین و چشمگیری را انجام داده است.



جانشین وزیر دفاع تاکید کرد: افتتاح این مرکز به دلیل نیازمندی شدید به بصیرت افزایی و احساس نیاز بیشتر به این امر بوده است، بدون بصیرت افزایی نمی توان به دشمن غالب شد، علاوه براین برای توسعه مهمات پیشرفته برای غلبه به دشمن نیازمند انسان هایی معنوی و دارای قدرت روحی بالا هستیم.



وی با تاکید بر اهمیت بصیرت افزایی و معنویت گرایی در بین کارکنان نیروهای مسلح ادامه داد: نیاز به مراکز فرهنگی و بصیرت افزایی در دهه ۹۰ بسیار بیشتر از دهه های گذشته احساس می شود، ولایی بودن و گوش به فرمان منویات رهبری بودن بزرگترین افتخار وزارت دفاع است.



تقی زاده با اشاره به توان موشکی ایران گفت: ایران در تمام عرصه های موشکی به خودکفایی رسیده و دشمنان از این قدرت نظامی و بازدارندگی کشور هراس و واهمه دارند.



وی عنوان کرد: وزارت دفاع عزم خود را جزم کرده در یک برنامه ۴ ساله در فضای هوا، ماورای جو، زمین، دریا، دفاع علمی و هوشمند شر دشمنان را از منطقه کم کند، ایران در برابر جنایت ها و نسل کشی های عربستان با سعه صدر برخورد می کند در صورتی که رفتار عربستان سعودی و امارات متحده عربی در قبال یمن عوض نشود با سنت الهی شاهد قلع و قمع آنها خواهیم بود.

