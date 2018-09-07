امید علومی برای «دو لکه ابر» خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه آغاز اکران فیلم سینمایی «دو لکه ابر» به کارگردانی مهرشاد کارخانی، کلیپ این فیلم با صدای امید علومی خواننده جوان ساخته شد.

«دولکه ابر» با شعار «هر کی اینجا بمونه گم می‌شه!» از روز شنبه ۱۷ شهریور در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می شود.

«دو لکه ابر» ششمین فیلم سینمایی مهرشاد کارخانی بعد از ساخت آثاری همچون «گناه من»، «ریسمان باز»، «کوچه ملی»، «اکباتان» و «دربست آزادی» است و تم اجتماعی خیابانی دارد.

در فیلم «دو لکه ابر» امید علومی، نیما رئیسی، نیوشا مدبر، آشا محرابی، شهین تسلیمی، افشین سنگ چاپ و علی زندی بازیگران اصلی این فیلم هستند.