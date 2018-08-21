اولین کلیپ پشت صحنه «دولکه ابر» منتشر شد/ اکران از نیمه شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم سینمایی «دو لکه ابر» به کارگردانی مهرشاد کارخانی و تهیه کنندگی مجید عباسی از نیمه شهریور در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می‌شود.

در آستانه اکران فیلم «دو لکه ابر»، اولین کلیپ از پشت صحنه این فیلم که توسط حجت جدیری ساخته شده است، منتشر و رونمایی شد.

«دو لکه ابر» ششمین فیلم سینمایی مهرشاد کارخانی بعد از ساخت آثاری همچون «گناه من»، «ریسمان باز»، «کوچه ملی»، «اکباتان» و «دربست آزادی» است و تم اجتماعی- خیابانی دارد.

در «دو لکه ابر» امید علومی، نیما رییسی، نیوشا مدبر، آشا محرابی، شهین تسلیمی، افشین سنگ چاپ، علی زندی، اصغر طبسی، آرزو مفتاحی، بهمن اسلامی نیا، امین شفیعی، مینووش رحیمیان، مهسا پرورده، سعید سیاوشی، نغمه وثوق، عسل هاشمی سراج، حنا شفیعی مهریار، فرزانه صادقی، آرمین قدرتی و روژان کردنژاد نقش آفرینی می‌کنند.

فیلم «دولکه ابر» با شعار «هر کی اینجا بمونه گم می‌شه...» از شهریور ماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می شود.

عوامل فیلم «دو لکه ابر» عبارتند از تهیه کننده: مجید عباسی، مجری طرح و سرمایه گذار: بهروز دین یاریان، نویسندگان فیلمنامه: مهرشاد کارخانی، مجید رحیمیان، حمید غلامی، مدیر فیلمبرداری: علی اظهری، تدوین: سارا آهنی، طراحی و ترکیب صدا: محمدرضا دلپاک، حسین مهدوی، موسیقی:ستار اورکی، دستیار اول فیلمبردار: ابرهیم شاکری، دستیار دوم: نوید همایونی، دستیار اول کارگردان: امیرتوکلی، منشی صحنه: سودابه صفری، برنامه ریز: پرنیا کاظمی پور، فیلمبردار پشت صحنه و عکاس: حنا شفیعی مهریار، صدابردار: امیر شاهوردی، طراح گریم: فریور معیری، دستیار صدابردار: محمد قاری زاده، طراح صحنه و لباس: عسل هاشمی سراج، مدیر تدارکات: رضا دهقان، طراح جلوه‌های ویژه: عباس شوقی، جانشین تولید: سعید سیاوشی، رامبد دین یاریان.