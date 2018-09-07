مدیریت هزینه های سلامت باید سال ها قبل آغاز می شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قاسم جان بابایی روز گذشته در دومین روز اجلاس سراسری مدیران سازمان بیمه سلامت با رویکرد پایش و نظارت، اظهارداشت: در دوره اخیر، همکاری خوبی بین حوزه درمان و بیمه سلامت شکل گرفته و هفتهای دو جلسه برگزار میشود که عمده مسائل مطرح شده درباره مدیریت هزینههای درمان است.
وی افزود: در حال حاضر در شرایط خاصی قرار گرفتیم و شاید باید مباحث مدیریت هزینه را سالها پیش آغاز میکردیم، اما به هر حال این همراهی بین حوزه درمان و بیمه باید به سمت تنظیم بازار سلامت حرکت کند.
جان بابایی با بیان اینکه طرح تحول سلامت برای افزایش دسترسی مردم به خدمات و ایجاد عدالت در سلامت اجرا شد، تصریح کرد: باید در شرایط فعلی انضباط در ارائه خدمت ایجاد شود. البته این ضوابط خیلی دور از ذهن نیست، اما اجرای آن نیاز به جدیت و شجاعت دارد. زیرا ایجاد انضباط قطعا منجر به انتقاداتی خواهد شد.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه همکاران بیمه سلامت در اکثر استانها، همکاری خوبی با حوزه درمان دارند، اظهار کرد: بدون کمک و همکاری حوزه درمان و بیمه سلامت نمیتوان از مشکلات فعلی خارج شد.
جان بابایی در ادامه گفت: ایجاد نظام ارجاع، سطح بندی خدمات و استحقاق سنجی، تدوین و اجرای محصولات دانشی و سامانه سیمای سرطان در حال انجام است.
وی در ادامه گفت: مهمترین راه برون رفت از شرایط فعلی که هزینهها بالاست، نظام ارجاع و سطح بندی خدمت و استحقاق سنجی است.
معاون درمان وزارت بهداشت، افزود: در دوره اخیر همکاری خوبی بین بیمه سلامت و وزارت بهداشت اتفاق افتاد و دفترچههای بیمهای که همپوشانی داشت شناسایی شد و فاز دوم استحقاق سنجی نیز تا پایان شهریور اجرا میشود. مقدمات سطح بندی بر اساس بیماریها نیز در حال انجام است.
وی درباره نظام ارجاع نیز بیان کرد: سطح بندی باید در قالب نظام ارجاع تعریف شود. ارجاع فقط مربوط به بخش سرپایی نیست و حوزه بستری نیز در نظام ارجاع وجود دارد. تیم بیمه، فناوری اطلاعات و دانشگاههای علوم پزشکی باید با یکدیگر نظام ارجاع را ایجاد کنند و در حال حاضر فعالیتهای ستادی و دانشگاهی درباره نظام ارجاع در حال انجام است. سه مرحله آمادگی و استقرار و عملیاتی سازی برای نظام ارجاع تعریف شده و اکثر دانشگاههای علوم پزشکی در حال حاضر در مرحله آمادگی قرار دارند.
جان بابایی با بیان اینکه در استان گلستان نظام ارجاع در حال حاضر با نوبت دهی الکترونیکی همراه است، اظهار کرد: تا پایان شهریور، در استان مازندران نیز به صورت کامل در شهر و روستا نظام ارجاع اجرایی میشود.
معاون وزیر بهداشت افزود: دانشگاههای علوم پزشکی استانهایی مثل گیلان و زنجان نیز کارهای بسیار خوبی در این راستا انجام دادند.
وی تاکید کرد: روسای دانشگاههای علوم پزشکی برای صرفهجویی در هزینهها باید به سمت ایجاد نظام ارجاع حرکت کنند. اگر نخواهیم راهنماهای بالینی و استانداردهای خدمت را اجرا کنیم، دانشگاه علوم پزشکی یک شهر دچار مشکلات فراوانی خواهد شد.
جان بابایی با بیان اینکه تا پایان سال ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی حداقل نظام ارجاع را در چند شهر پیاده سازی خواهند کرد، افزود: در نظام ارجاع نیز باید راهنماهای بالینی اجرا شود. وزارت بهداشت بر اساس قانون بودجه ۹۷ موظف است برای حداقل ۲۰۰ مورد از پرهزینهترین خدمات راهنمای بالینی بنویسد و به کلیه مراکز ارائه دهنده خدمت و سازمانهای بیمهگر ابلاغ کند.
معاون وزیر بهداشت در پایان با بیان اینکه ۵ هزار و ۶۰۰ خدمت در تعریف بیمه پایه وجود دارد، ادامه داد: در بازنگری خدمات پایه، باید استانداردسازی خدمت نیز انجام شود. در حال حاضر برای اغلب خدمات پر هزینه، راهنمای بالینی نوشته شده و استاندارد خدمت هم انجام شده و در حال حاضر میخواهیم خرید راهبردی را انجام دهیم چرا که خرید راهبردی اجرای خدمت را تضمین میکند.
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